Antisemitismul, în sălile de clasă. Ce arată un studiu despre profesorii evrei din SUA

Un studiu realizat la nivel național în Statele Unite indică faptul că un număr semnificativ de profesori evrei din sistemul de învățământ preuniversitar afirmă că au fost martori sau au experimentat personal manifestări de antisemitism în mediul profesional.

Cercetarea, publicată în luna ianuarie 2026, scoate în evidență percepții și experiențe raportate de cadre didactice care activează în școli publice și instituții private non-evreiești din întreaga țară. Datele studiului au fost făcute publice de organizația StandWithUs.

Rezultatele cercetării au fost prezentate într-un moment în care dezbaterile privind discriminarea, siguranța în mediul școlar și politicile de incluziune sunt frecvent discutate în spațiul public american.

Studiul a fost publicat pe 23 ianuarie 2026 și a avut la bază un chestionar aplicat profesorilor care s-au autoidentificat ca fiind evrei și care predau în școli K–12, adică de la grădiniță până la finalul liceului.

Potrivit informațiilor comunicate, cercetarea a vizat experiențele profesionale ale cadrelor didactice în raport cu manifestări de antisemitism, precum și modul în care instituțiile de învățământ și structurile asociate acestora abordează acest tip de discriminare.

Studiul cu privire la antisemitisma fost realizat pe un eșantion de 584 de profesori evrei din Statele Unite, care activează în școli publice și în școli private non-evreiești.

Participanții au fost selectați la nivel național, iar datele au fost colectate prin intermediul unui sondaj structurat.

Chestionarul a inclus întrebări referitoare la experiențe personale, observații privind mediul de lucru, interacțiuni cu alți profesori, elevi sau structuri administrative, precum și la participarea la programe de formare profesională legate de diversitate și combaterea discriminării.

Conform comunicatului publicat de StandWithUs, scopul cercetării a fost documentarea experiențelor raportate de profesorii evrei și identificarea eventualelor lacune în politicile educaționale existente.

Unul dintre principalele rezultate ale studiului indică faptul că 61,6% dintre profesorii chestionați au declarat că au experimentat personal sau au fost martori la manifestări de antisemitism în mediul lor profesional.

Această proporție reprezintă mai mult de jumătate dintre participanții la sondaj.

Datele nu fac distincție între formele de antisemitism raportate, însă includ atât experiențe directe, cât și situații observate în cadrul școlilor în care respondenții activează.

Manifestările pot varia de la comentarii sau atitudini percepute ca discriminatorii până la alte forme de comportament raportate de cadrele didactice.

Un alt rezultat evidențiat de studiu se referă la relația dintre profesorii evrei și sindicatele din domeniul educației. Potrivit datelor colectate, 45,5% dintre participanți au declarat că au întâlnit manifestări de antisemitism provenind din partea sindicatelor profesorilor.

Acest aspect este menționat distinct în raport, subliniind faptul că percepțiile respondenților nu se limitează doar la interacțiunile din sălile de clasă sau din cadrul școlilor, ci includ și structuri instituționale asociate profesiei didactice.

Raportul nu detaliază natura exactă a acestor experiențe, însă le consemnează ca fiind raportate de aproape jumătate dintre profesorii incluși în sondaj.

Studiul analizează și participarea profesorilor la programe de formare profesională axate pe combaterea prejudecăților și promovarea diversității. Conform datelor publicate, 65% dintre participanții la sondaj au declarat că au fost obligați să participe la cursuri sau traininguri de tip anti-bias în cadrul școlilor sau districtelor în care lucrează.

Cu toate acestea, doar 10% dintre cei care au urmat astfel de programe au afirmat că instruirea a inclus informații specifice despre antisemitism. Acest rezultat este menționat în raport ca o constatare legată de conținutul programelor existente.

Datele sugerează că, deși trainingurile anti-discriminare sunt larg răspândite în sistemul educațional american, abordarea antisemitismului nu este frecvent inclusă în aceste programe, potrivit percepțiilor participanților.

Cercetarea a avut un caracter național, incluzând profesori din diverse regiuni ale Statelor Unite. Participanții activează atât în zone urbane, cât și în comunități suburbane sau rurale, în școli publice și în instituții private non-religioase.

Raportul nu indică diferențe semnificative între regiunile geografice în ceea ce privește proporția celor care au raportat experiențe de antisemitism, însă subliniază că fenomenul este semnalat în multiple contexte educaționale.

Studiul nu evaluează impactul psihologic sau profesional al experiențelor raportate, dar documentează existența acestora în rândul profesorilor chestionați.

Raportarea unor astfel de experiențe este prezentată ca parte a unei analize descriptive a situației actuale, fără a formula concluzii normative.

Datele sunt prezentate ca răspunsuri auto-raportate, reflectând percepțiile și experiențele individuale ale participanților la sondaj.

Potrivit comunicatului StandWithUs, rezultatele studiului sunt destinate informării publicului, factorilor de decizie și instituțiilor educaționale cu privire la experiențele raportate de profesorii evrei. Organizația precizează că datele pot fi utilizate pentru evaluarea politicilor existente și a programelor de formare profesională.

Publicarea raportului a fost preluată de mai multe instituții media, inclusiv de The Jerusalem Post, care a relatat datele esențiale ale studiului în ediția sa din 23 ianuarie 2026.

Raportul precizează că rezultatele se bazează pe răspunsuri auto-raportate și reflectă experiențele și percepțiile individuale ale participanților.

Studiul nu include o analiză comparativă cu experiențele altor grupuri de profesori și nu oferă date cantitative privind evoluția fenomenului în timp.

De asemenea, cercetarea nu face distincții detaliate între tipurile de manifestări raportate, concentrându-se pe existența experiențelor menționate de respondenți.