Extrema stângă, ecologismul și antisemitismul. Greta Thunberg, la o manifestație de susținere a teroriștilor palestinieni

Greta Thunberg a susținut duminică, la Amsterdam, un discurs cu privire la climă. Totul a fost însă întrerupt atunci când un protestatar i-a luat microfonul. Acesta a acuzat-o că a transformat manifestația într-un eveniment politic, potrivit Reuters.

Greta Thunberg, acuzată că a transformat manifestația privind clima într-unul politic

Greta Thunberg şi-a atras critici pe scară largă pentru multe postări care îşi exprimă solidaritatea cu teroriștii palestinieni din Gaza.

Ea nu a menţionat atacul brutal al teroriștilor palestinieni Hamas, din 7 octombrie.

Atunci, peste 1.200 de oameni au fost ucişi în sudul Israelului şi cel puţin 240 au fost răpiţi şi duşi în Gaza.

Cu puțin timp înainte ca incidentul să aibă loc, din mulțime se puteau auzi scandări de în favoarea palestinienilor.

Un alt discurs al unei activiste a fost întrerupt de organizatori după ce a scandat sloganul antisemit „From the river to the sea, Palestine will be free” (De la râu și până la mare, Palestina va fi liberă).

Sloganul este un îndemn la distrugerea Israelului

Activiștii în favoarea terorismului palestinian afirmă că cei care îl utilizează pledează pentru încetarea „ocupației” israeliene din Cisiordania și a blocadei din Gaza, nu pentru distrugerea Statului Israel – care este însă înscrisă în „constituția” tuturor grupărilor islamiste radicale sau de extremă stânga.

După ce bărbatul a fost scos de pe scenă, Greta Thunberg și-a continuat alăturarea ecologismului cu antisemitismul.

Luna trecută, activista suedeză pentru climă a fost criticată după ce a publicat mesaje în favoarea teroriștilor palestinieni pe rețelele de socializare.

A fost acuzată că nu a arătat niciun fel de compasiune față de israelienii uciși.

Greta a invitat pe scenă o femeie palestiniană şi o femeie afgană

Activista susține că lupta teroriștilor palestinieni este una pentru libertate și dreptate:

„Ca mişcare pentru justiţia climatică, trebuie să ascultăm vocile celor care sunt oprimaţi şi ale celor care luptă pentru libertate şi dreptate. Altfel, nu poate exista justiţie climatică fără solidaritate internaţională”.

Un bărbat a urcat după aceea pe scenă, i-a smuls microfonul din mână şi i-a spus: „Am venit aici pentru o demonstraţie climatică, nu pentru o viziune politică”. Imediat au intervenit mai multe persoane pentru a-l scoate de pe scenă.

Greta Thunberg a scandat: „Nu există dreptate climatică pe pământul ocupat”.

