Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) au sosit în Serbia pentru a investiga acuzațiile legate de utilizarea unei arme sonice împotriva manifestanților care au participat la protestele anticorupție din Belgrad, desfășurate pe 15 martie.

Acuzațiile au apărut după un incident care a avut loc în timpul manifestației, când un zgomot misterios a provocat panică în rândul participanților. Președintele sârb, Aleksandr Vucic a respins în mod ferm aceste speculații și a catalogat acuzațiile drept „minciuni”.

El a subliniat că FSB va efectua o anchetă amănunțită și va analiza dacă într-adevăr a fost folosit un astfel de dispozitiv, dar a afirmat că autoritățile sârbe nu au folosit nicio armă sonică împotriva protestatarilor.

Aceștia vor aduna informații și vor examina dovezile disponibile, iar în final vor prezenta un raport despre utilizarea unui eventual „dispozitiv sonor” în timpul protestelor din Belgrad.

Deși investigația este în curs, autoritățile sârbe insistă asupra faptului că nu au folosit astfel de echipamente pentru a dispersa mulțimea. În ciuda acestui fapt, suspiciunile persistă, iar atenția publicului și a mass-media rămâne concentrată pe acest subiect.

Another video captures the use of LRAD during the 15-minute silence in Belgrade.

This could be the first time this military-grade technology has ever been deployed against protesters. pic.twitter.com/xWdc3OAsjM

— Kosovo is Dardania🇽🇰🇦🇱 (@Dardha93) March 15, 2025