Greta Thunberg, arestată la Londra. Activista, băgată cu forța într-un furgon. Video – Foto

Greta Thunberg a fost arestată de poliție pentru că „a refuzat să se dea la o parte” atunci când au rugat-o. Activista suedeză protesta în timpul Conferinţei Energy Intelligence Forum, a petrolului şi gazelor naturale.

Câteva sute de manifestanţi au blocat marţi dimineaţa, ocupând pavajul, toate intrările în Hotelul InterContinental, pe Park Lane, în care are loc Conferinţa Energy Intelligence Forum.

Activista ecologistă Greta Thunberg a fost arestată marţi la prânz de către doi poliţişti. Ea a fost urcată într-un furgon aparţinând forţelor de ordine. În imagini se poate observa zâmbetul sfidător al activistei.

Mişcarea Fossil Free London a anunţat pe X ”Breaking – Greta Thunberg a fost arestată”. Imaginile postate pe reţele de socializare o surprind pe suedeză escortată de poliţie către furgon.

Zeci de manifestanţi au blocat Hamilton Place, în apropiere de Park Lane, la ambele capete, relatează BBC News. Ei agitau bannere şi umbrele roz cu ochi pictați pe ele, scandând:

Unii dintre protestatari au aprins fumigene galbene şi roz.

Această acţiune de protest, organizată de Fossil Free London în prima dintre cele trei zile a Confreinţei Energy Intelligence Forum – denumiot anterior Conferinţa Oil and Money -, în care urmau să ia cuvântul conductări ai giganţilor Shell şi Total.

„În spatele acestor uşi închise ale Conferinţei Oil and Money, politicieni fără coloană vertebrală fac afaceri şi compromisuri cu lobbişti din industrii distructive – industria combustibililor fosili”, a denunţat Thunberg la miting.

