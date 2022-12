Cutia cu pizza din România l-ar fi dat de gol pe Andrew Tate. Dorind s-o provoace pe Greta Thunberg, milionarul s-a trezit arestat. Foto

Andrew Tate, care a stârnit furie pentru părerile sale misogine, a fost arestat de poliția română. Se speculează că arestarea ar fi putut să nu fi avut loc niciodată dacă nu ar fi postat un clip video pentru a-și bate joc de Thunberg pe Twitter.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a României, care aștepta de nouă luni întoarcerea fraților Tate în România, a mobilizat forțele care au descins la vila lor după ce a aflat că se află în țară datorită postărilor pe rețelele de socializare.

În videoclip, Tate a fumat un trabuc într-un halat în timp ce o persoană i-a dat un teanc de cutii de pizza de la lanțul de pizza din România, Jerry’s Pizza. Milionarul a încercat să glumească despre refuzul de a recicla cutiile pentru a o batjocori pe Thunberg.

