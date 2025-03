Monden Dorian Popa, achiziție de ultimă oră. Ce mașină de fițe și-a luat artistul







Dorian Popa a trecut la categoria grea din perspectiva automobilelor. Mai exact acesta și-a cumpărat un Rolls Royce, personalizat după dorințele sale.

Dorian Popa nu se uită la bani

Artistul este un împătimit al luxului, lucru pe care nu l-a negat niciodată. Cu toate acestea, mereu a explicat că a făcut diferite sacrificii pentru a ajunge să își cumpere ce și-a dorit. Însă de când a devenit dezvoltator imobiliar, situația financiară s-a îmbunătăți considerabil. Așa se face că acum, artistul a făcut o nouă achiziție de sute de mii de euro fără să se uite la bani. ”Nu am mai putut, am vrut să îmi iau Rolls. Spirit of ecstasy din argint, este o opțiune pe care o are mașina.

Credeam că o să îi vin de hac acestui mov repede. Jantele vor dispărea pentru că am comandat deja niște oale din alea de-mi plac mie. Haideți să vedem în interior. Avem plafon alb, care în mod normal este negru. Scaune individuale. Ușile se închid automat și din exterior și din interior. Căruța mea, visul meu”, a povestit pe Instagram influencerul. Acesta se pare că a decis să lase totuși culoarea originală a mașinii o perioadă. Nu de alta, dar este cunoscut pentru faptul că îi place să își colanteze toate autoturismele pe care le are. Nici măcar Lamborghini-ul Huracan pe care l-a luat din Italia nu a scăpat de acest lucru.

Asta chiar dacă, artistul a dezvăluit că mașina în cauză a fost un vis pentru el. „Sunt genul de om care își găsește fericirea și în mașini. Acest cadou mi l-am făcut de 1 iunie, de Ziua Copiilor. Așteptarea a fost grea. Am avut un buget de 200.000 de euro, însă oriunde mă uitam, depășeam bugetul. Eu aveam în plan să investesc în complexul rezidențial, nu în mașini, să dau 300.000 de euro pe o mașină. Huracan-ul meu este extra full option, cu excepția fibrei de carbon care oricum nu îmi place”, a spus la acel moment Dorian Popa.