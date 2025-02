Monden Fosta lui Dorian Popa, Claudia Iosif, a îngropat securea războiului. Abia așteaptă să încerce pizza fostului







Claudia Iosif a răspuns mai multor întrebări adresate de fanii ei de pe Instagram și i-a lămurit cu privire la relația cu fostul. Mai exact, aceasta a precizat că abia așteaptă să îi încerce pizza.

Claudia Iosif a iertat și a uitat

Babs, așa cum este cum este cunoscută în showbiz pare că a făcut pace cu tot ce s-a întâmplat între ea și Dorian. Întrebată dacă îi va testa pizza pe care a lansat-o, Claudia a reacționat imediat. ”Nu am încercat hatz pizza, dar o să încerc. Nu am încercat pentru că supermarketul din apropierea mea nu are. Dar când o să ajung în alt supermarket o să mi iau, pentru că sunt fan pizza”, a declarat aceasta. De altfel, de când s-a despărțit de influencer, aceasta și-a schimbat radical programul.

Merge la sală, are grijă la ce mănâncă și este din ce în ce mai în formă. ”Am 1.70 și cred că acum am cam 58 de kilograme pentru că sunt în surplus caloric pentru că vreau să umflu un pic musculatura, mai ales fundul. Dar spre martie o să scad probabil undeva la un 55”, a mai spus ea.

În formă, indiferent de vârstă

Preocupările pentru sală și pentru cum se hrănește au apărut după ce a devenit din nou femeie liberă. La cei 42 de ani, Claudia are grijă să fie în formă, nu de alta, dar pretendenții trebuie să aibă ce vedea. Drept urmare a tot făcut detoxuri și alimentare, dar și din alte puncte de vedere. Dorian nu este singurul care a ieșit din viața ei anul trecut.

Prietenia cu Ema Uta s-a terminat și ea într-un mod destul de ciudat. Mai ales că cele două erau destul de apropiate, de ani de zile. Cu toate acestea, ceva a deranjat așa tare că acum nici măcar nu își mai vorbesc și nici nu se mai urmăresc pe paginile de socializare.