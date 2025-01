Monden Le place să mănânce cu femei cu care n-au fost flămânzi. Ce vrea să zică fosta lui Dorian Popa







Fosta iubită a lui Dorian Popa, Claudia Iosif a postat un mesaj cu subânțeles care pare să îl vizeze pe artist. Aceasta și-a serbat de curând și ziua de naștere, dar fără mare petrecere.

Fosta lui Dorian Popa, mesaj cu subînțeles

Claudia Iosif pare să nu fie tocmai împăcată cu gesturile unor bărbați din viața ei. ”Cea mai mare slăbiciune a bărbaților e că după ce reușesc în viață, le place să mănânce cu femei cu care n-au fost flămânzi”, a scris aceasta. Mesajul a fost postat înainte de ziua ei și pare să îi fie adresat fostului iubit. Cert este că de când s-a despărțit de el și s-a certat cu Ema Uta, Babs nu pare să își mai găsească locul.

Deși a pus anunț cu Revelionul organizat la ea, au venit numai câteva persoane. Semn că mulți dintre prietenii din trecut nu mai sunt de actualitate. Ultima dată când a fost în centrul atenției. Babs a fost surprinsă la o petrecere a fraților Tate, ba chiar s-a fotografiat alături de unul dintre ei. Poza a stârnit un adevărat scandal, pe care Claudia a simțit să îl lămurească.

La petrecere cu frații Tate

„Am acceptat să merg la o petrecere unde erau și frații Tate. Eu țin mult la imaginea mea, eu nu am apărut cu nimic negativ. Am fost invitată printr-o prietenă. Niciodată nu voi merge undeva cu forța. Și niciodată nu voi fi în postura de a încerca să intru în grațiile unor bărbați. Niciodată nu-mi voi dori să fiu băgată în seamă.

Departe de mine aceste lucruri, am o atitudine. Am demnitate. Nu am nevoie să impresionez pe nimeni. Din contră, cine mă cunoaște, știe că eu sunt greu de abordat. Nu mai am nici 20 de ani să am această atitudine. A fost o împrejurare să mă aflu acolo. Oamenii au fost foarte ok. Ne-am distrat frumos”, a spus Babs. Cert este că la cei 42 de ani, vedeta este singură și așteaptă să fie curtată.