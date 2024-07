Monden Babs, adevărul despre despărțirea de Dorian Popa: Ne-am pierdut noi doi, ca oameni







Dorian Popa și Babs (Claudia Iosif) au decis să se despartă, după o relație de 11 ani. Vestea a fost dată de cei doi în luna noiembrie a anului trecut, însă cei doi nu au dorit să vorbească și despre motivele care au condus la această decizie. La mai bine de jumătate de an de la anunț, Babs a oferit câteva declarații în care lămurește de ce au ajuns să se despartă.

Babs, adevărul despre despărțirea de Dorian Popa

În urmă cu câteva luni bune, Claudia Iosif, cunoscută sub numele de Babs, și Dorian Popa au pus capăt relației lor care a durat peste 11 ani. Despărțirea lor a fost marcată de discreție, fără ca cei doi să ofere detalii despre motivele exacte care au condus la această decizie. De-a lungul anilor, cei doi au fost văzuți ca unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă românească, trecând prin diverse provocări și perioade de ajustare în relația lor.

Claudia Babs a explicat recent că despărțirea lor nu a fost generată de infidelitate și niciunul dintre ei nu anticipase că vor ajunge la acest moment. Au navigat împreună prin numeroase etape ale vieții, s-au sprijinit reciproc și au acceptat defectele și calitățile fiecăruia. Cu toate acestea, realitatea vieții lor personale nu a coincis întotdeauna cu imaginea idilică proiectată în mediul public, iar decizia de a se separa a venit după o perioadă de reflecție și introspecție.

Motivele despărțirii dintre Babs și Dorian Popa

„Nu a vrut nimeni să se ajungă aici. Noi mai mult ca oricine, am fost o echipă, înainte de iubire. Am realizat lucruri, ne-am maturizat împreună. Sunt sigură că el nu mă uită pe mine, cum nici eu nu o să-l uit pe el. Pur și simplu, în ultimul an s-au adunat foarte multe. Eu am avut niște probleme, probabil nici eu nu m-am purtat cum trebuie. Ne-am pierdut noi doi, ca oameni. Am început să ne ciondănim. Dar un motiv real chiar nu a existat. Nimeni nu a înșelat pe nimeni, nu a fost vorba de așa ceva. Ultimul an a fost foarte greu, el avea multe concerte, era mult plecat. Eu am avut o semidepresie, și asta ne-a afectat ca relație. S-a făcut click, într-o zi, și asta a fost”, a declarat Babs pentru Cancan.

În plus, Babs și Dorian Popa au convenit să nu se mai întâlnească o perioadă, chiar dacă locuiesc în proximitate unul de altul.

Unde s-a mutat Babs după despărțire

Claudia Iosif a făcut o achiziție impresionantă prin cumpărarea unei vile superbe, pe care a decis să o amenajeze conform preferințelor sale personale. Deși inițial a menționat că achiziția proprietății a fost o investiție, bruneta a decis ulterior să se mute acolo după despărțirea de Dorian Popa. Ea a fost responsabilă de designul interior al casei, optând pentru o paletă de culori predominant în nuanțe de bej.

Dormitorul său include un pat rotund realizat pe comandă, iar aceeași estetică a fost păstrată și în alte camere ale casei, inclusiv la etaj. Claudia a creat un dressing impresionant în care a organizat meticulos hainele, pantofii și gențile ei, surprinzând pe toată lumea prin dedicarea unei camere speciale pentru cele două pisici ale sale.