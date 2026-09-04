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România-Suedia, primul meci oficial pe teren propriu cu Hagi selecționer. Cât costă biletele

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România-Suedia, primul meci oficial pe teren propriu cu Hagi selecționer. Cât costă bileteleSuporteri echipa națională. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Federația Română de Fotbal a început vineri, 4 septembrie, vânzarea online a biletelor pentru partida dintre România și Suedia, programată pe 5 octombrie, pe Arena Națională. Confruntarea va fi prima partidă oficială disputată de tricolori în fața propriilor suporteri după instalarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer.

Program aglomerat pentru România

România va avea un program aglomerat în prima perioadă internațională din această toamnă, urmând să joace patru meciuri în Liga Națiunilor. Seria începe pe 25 septembrie, cu deplasarea din Suedia, pe Strawberry Arena, și continuă trei zile mai târziu cu duelul de acasă împotriva Bosniei și Herțegovinei.

Partida România – Bosnia și Herțegovina se va disputa însă fără spectatori, ca urmare a unei sancțiuni dictate de Comisia de Disciplină a UEFA. Ulterior, naționala va merge în Polonia, pentru meciul din 2 octombrie de pe Stadionul Narodowy, iar pe 5 octombrie va primi vizita Suediei la București.

Cât costă biletele la meciul cu Suedia

Pentru partida cu Suedia, tarifele standard pornesc de la 50 de lei la peluze și ajung la 130 de lei pentru locurile centrale din tribunele 1 și 2. FRF a stabilit și prețuri reduse pentru tineri. Copiii sub 15 ani pot cumpăra bilete cu 10 lei, în timp ce pentru cei cu vârste între 15 și 24 de ani prețul este de 30 de lei.

Gică Hagi

Gică Hagi, selecționerul echipei naționale. Sursa foto: captură video

Minorii sub 15 ani pot fi incluși în „Family Zone”, amplasată în Tribuna 1 și Tribuna 2. Pentru fiecare comandă sunt permise cel mult patru bilete, în timp ce comenzile pentru zona destinată familiilor pot ajunge la cinci bilete, cu condiția ca cel puțin unul să fie pentru un copil sub 15 ani.

La fiecare bilet achiziționat se adaugă o taxă de procesare de 2 lei.

România – Bosnia, fără spectatori și fără copii

FRF a anunțat că partida cu Bosnia și Herțegovina, programată pe 28 septembrie, nu va avea public în tribune. Spre deosebire de alte meciuri disputate cu accesul unor copii, de această dată nici minorii nu vor putea intra pe stadion.

Federația explică decizia prin problemele logistice și de siguranță care ar apărea în cazul unei selecții limitate de copii. Accesul doar pentru școli și academii din București ar crea, potrivit FRF, o situație inechitabilă față de cei din alte județe.

În plus, partida începe la ora 21:45, iar ziua următoare este una de școală. Pentru copiii veniți din zone îndepărtate, întoarcerea acasă ar putea presupune un drum de 9-10 ore pe timpul nopții, ceea ce ar crește riscurile legate de oboseală și siguranța rutieră.

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