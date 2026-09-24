Sezonul rece a încetat de mult să mai însemne, pentru majoritatea românilor, doar o pauză forțată de la călătorii până la revenirea vremii calde. Dimpotrivă, lunile de toamnă și iarnă au devenit un interval turistic la fel de activ ca vara, doar că împărțit clar între două categorii de călători: cei care își planifică vacanța cu multe luni înainte, pentru a prinde cele mai bune tarife, și cei care preferă decizia de ultim moment, profitând de oferte apărute cu doar câteva zile sau săptămâni înainte de plecare.

Această dualitate se vede cel mai clar în comportamentul turiștilor interesați de destinațiile calde din afara sezonului. Emiratele Arabe Unite rămân, an de an, una dintre alegerile preferate pentru o evadare rapidă din frigul european, iar Dubaiul, cu temperaturile sale moderate tocmai în lunile de iarnă, se potrivește perfect unei plecări decise rapid. O ofertă last minute Dubai rămâne, pentru mulți români, soluția ideală atunci când apare o fereastră liberă în programul de câteva zile și dorința de soare, fără să fi existat o planificare îndelungată în spate. Oferă suficiente activități indoor și în aer liber încât o vacanță organizată în ultimul moment să nu însemne, automat, un compromis pe partea de experiență.

În paralel cu acest tip de escapadă spontană, o parte tot mai mare a pieței turistice se mută spre planificarea anticipată, mai ales pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Operatorii din turism au lansat deja campaniile de rezervări timpurii pentru Crăciun și Revelion, cu reduceri care pot ajunge până la 28% față de tarifele standard, pentru cei dispuși să își blocheze din timp cazarea. Această tendință confirmă un comportament tot mai răspândit: românii au învățat că cele mai bune tarife și cea mai bună disponibilitate se obțin cu multe luni înainte, nu în ultima săptămână dinaintea sărbătorilor. Cei care urmăresc activ ofertele early booking 2026 pentru sezonul de iarnă au acces, în acest fel, atât la prețuri considerabil mai mici, cât și la unitățile de cazare cu cea mai mare cerere, care se epuizează rapid în stațiunile populare.

Pentru mulți români, sezonul rece înseamnă, în continuare, o vacanță în interiorul țării. Stațiunile balneare - Băile Felix, Călimănești-Căciulata, Băile Herculane - rămân în topul preferințelor, alături de zonele montane de pe Valea Prahovei și din Poiana Brașov, unde infrastructura pentru sporturile de iarnă a primit investiții suplimentare pentru noul sezon. Lucrările de modernizare a pârtiilor și a instalațiilor de transport pe cablu, alături de extinderea capacității de producere a zăpezii artificiale, arată că stațiunile montane românești își mențin poziția de destinație principală pentru cei care preferă schiul sau snowboardul fără să iasă din țară.

Destinațiile rurale, din zone precum Bucovina sau Maramureș, continuă, la rândul lor, să atragă un segment de turiști interesați de tradițiile locale și de atmosfera specifică sărbătorilor petrecute la o pensiune, departe de aglomerația marilor stațiuni.

Dincolo de Dubai, alte destinații exotice câștigă teren constant în preferințele românilor care vor să evite complet iarna europeană. Thailanda, Republica Dominicană sau Zanzibarul apar tot mai des în portofoliile agențiilor de turism ca opțiuni pentru sezonul rece, susținute și de extinderea rețelelor aeriene: mai multe companii au anunțat zboruri directe suplimentare către destinații pe distanțe lungi, de la Maldive și Caraibe până la Australia sau Laponia finlandeză, aceasta din urmă devenind, la rândul ei, o alegere populară pentru cei care vor să combine sezonul rece cu o experiență specifică, precum aurorele boreale.

Această extindere a rutelor directe reduce timpul de călătorie și, implicit, costul total al unei vacanțe exotice, un factor care a contribuit direct la creșterea interesului pentru astfel de destinații în rândul unui public tot mai larg, nu doar al celor cu bugete generoase.

Diferența dintre cele două tipuri de călător nu ține neapărat de buget, ci mai degrabă de tipul de experiență căutată. Cei care optează pentru rezervări de ultim moment preferă, de regulă, flexibilitatea și lipsa presiunii unei planificări îndelungate, acceptând în schimb un grad mai mare de incertitudine legat de disponibilitate. Cei care rezervă din timp, în schimb, urmăresc siguranța unui tarif fixat din timp și accesul garantat la cazările cele mai căutate, mai ales pentru perioadele aglomerate ale sărbătorilor.

Sezonul rece 2026-2027 confirmă o piață turistică matură, capabilă să răspundă atât nevoii de spontaneitate, cât și celei de planificare riguroasă. Indiferent dacă alegi o evadare rapidă către soarele Dubaiului sau preferi să îți asiguri din timp o cazare pentru Revelion într-o stațiune montană din România, oferta actuală acoperă practic orice stil de călătorie, iar diferența dintre cele două abordări ține, în cele din urmă, mai mult de preferințele personale decât de constrângeri reale ale pieței.