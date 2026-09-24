Olanda va prelungi până la 31 decembrie 2027 desfășurarea în România a dronelor MQ-9 Reaper care operează de la Câmpia Turzii. Aparatele fără pilot contribuie la capacitatea de Informații, Supraveghere și Recunoaștere a NATO și la apărarea Flancului Estic al Alianței, a anunțat joi Ambasada Olandei în România.

Ministerul Apărării din Olanda folosește dronele MQ-9 Reaper în cadrul unor operațiuni de Poliție Aeriană. Potrivit Ambasadei Olandei, aparatele colectează date și informații aeriene, iar senzorii de la bord contribuie la construirea unei imagini situaționale asupra zonei monitorizate.

Dronele fac parte din capacitatea mai largă de Informații, Supraveghere și Recunoaștere (ISR) destinată Flancului Estic al NATO.

Olanda și-a intensificat în ultimii ani contribuția la apărarea colectivă a Alianței, în contextul creșterii cheltuielilor europene pentru apărare și al eforturilor NATO de consolidare a capacităților militare. Guvernul olandez a anunțat că țara își va menține cheltuielile pentru apărare la cel puțin 2% din PIB începând din 2026.

Prelungirea misiunii olandeze are loc în contextul unor schimbări în contribuția militară a Statelor Unite la planurile NATO.

La începutul lunii iulie, comandantul suprem aliat al NATO (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich, declara pentru Reuters că aliații europeni au acoperit în mare măsură unele dintre lacunele apărute în planurile de apărare ale Alianței după reducerea anumitor capacități americane.

În luna mai, Statele Unite își informaseră aliații că intenționează să reducă o parte dintre capacitățile militare puse la dispoziția NATO în cazul unei crize. Potrivit informațiilor furnizate Reuters de o sursă militară, reducerile vizau mai multe categorii de echipamente.

Numărul avioanelor de vânătoare americane F-15 și F-15E puse la dispoziția NATO urma să scadă cu o treime, la 99, iar numărul dronelor MQ-4 și MQ-9 Reaper urma să fie redus la jumătate, la 12.

Și în cazul avioanelor de realimentare KC-135 și KC-46 era prevăzută o reducere, de la 79 la 63. De asemenea, angajamentele americane urmau să includă un singur bombardier strategic și un singur portavion, față de două anterior.

Pentru aviația de patrulare maritimă, numărul aparatelor urma să scadă de la 26 la 15, iar numărul distrugătoarelor de la 17 la nouă. Potrivit aceleiași surse, submarinul echipat cu rachete de croazieră urma să fie retras din angajamentele NATO.

Reducerea unor capacități americane a fost prezentată de Washington în contextul necesității de a pune capăt treptat unei dependențe prea mari a Alianței de forțele SUA, în condițiile în care armata americană se pregătește și pentru posibilitatea unor conflicte simultane în mai multe regiuni.

Flancul Estic al NATO a devenit una dintre principalele zone în care aliații își consolidează prezența și capacitățile militare după invazia rusă pe scară largă în Ucraina.

Olanda susține oficial creșterea contribuției europene la apărarea NATO și consideră consolidarea capacității europene de apărare o componentă a unei Alianțe mai puternice.