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Sfârșitul unei interdicții de peste trei decenii. Proiectul care ar putea permite din nou berea pe stadioanele din Anglia

Sfârșitul unei interdicții de peste trei decenii. Proiectul care ar putea permite din nou berea pe stadioanele din Angliasursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat joi că ar fi de acord cu reautorizarea consumului de alcool în timpul meciurilor de fotbal disputate pe terenurile Angliei. Șeful guvernului britanic ar dori astfel să pună capăt interdicției consumului de băuturi alcoolice pe stadioanele primelor cinci divizii fotbalistice masculine engleze, conform Reuters.

Sfârșitul unei interdicții de peste trei decenii. Proiectul care ar putea permite din nou berea pe stadioanele din Anglia

Această măsură are la bază o lege adoptată în anul 1985, apărută în urma tragediei de pe stadionul Heysel. La acel moment, decizia de a interzice băuturile spirtoase în tribunele arenelor engleze a fost luată pentru a combate violența și huliganismul, fenomen extrem de răspândit în primele ligi din Regatul Unit în acea perioadă.

Bere alcool

Bere -alcool. Sursa foto: Pixabay

Tratament egal pentru toți suporterii

În calitatea sa de fan al fotbalului și suporter al echipei Everton, prim-ministrul este de părere că normele actuale nu mai corespund realității din prezent.

„Această legislație datează dintr-o perioadă în care fotbalul era foarte diferit. Și cred că este timpul să punem capăt acestei discriminări”, a declarat el pentru Sky News în timp ce se afla la New York pentru o conferință a ONU.

Liderul britanic a subliniat că nu consideră justificată diferența de tratament aplicată fanilor în funcție de sportul pe care îl urmăresc.

„Nu văd cum poate fi corect ca fanii unui sport să fie tratați diferit de cei ai altuia”, a adăugat acesta.

Teste pilot pe arenele britanice

Pentru a pune în aplicare această inițiativă, Andy Burnham ia în calcul o abordare treptată, care să valideze comportamentul actual al publicului.

„Există diferite modalități de a face acest lucru; s-ar putea face experimental”, a precizat oficialul. Prin intermediul acestor teste, prim-ministrul dorește să demonstreze că fanii din ziua de astăzi sunt mult mai responsabili decât în trecut și că normele de siguranță pot fi adaptate fără a genera incidente pe stadioane.

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