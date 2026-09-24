Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat joi că ar fi de acord cu reautorizarea consumului de alcool în timpul meciurilor de fotbal disputate pe terenurile Angliei. Șeful guvernului britanic ar dori astfel să pună capăt interdicției consumului de băuturi alcoolice pe stadioanele primelor cinci divizii fotbalistice masculine engleze, conform Reuters.

Această măsură are la bază o lege adoptată în anul 1985, apărută în urma tragediei de pe stadionul Heysel. La acel moment, decizia de a interzice băuturile spirtoase în tribunele arenelor engleze a fost luată pentru a combate violența și huliganismul, fenomen extrem de răspândit în primele ligi din Regatul Unit în acea perioadă.

În calitatea sa de fan al fotbalului și suporter al echipei Everton, prim-ministrul este de părere că normele actuale nu mai corespund realității din prezent.

„Această legislație datează dintr-o perioadă în care fotbalul era foarte diferit. Și cred că este timpul să punem capăt acestei discriminări”, a declarat el pentru Sky News în timp ce se afla la New York pentru o conferință a ONU.

Liderul britanic a subliniat că nu consideră justificată diferența de tratament aplicată fanilor în funcție de sportul pe care îl urmăresc.

„Nu văd cum poate fi corect ca fanii unui sport să fie tratați diferit de cei ai altuia”, a adăugat acesta.

Pentru a pune în aplicare această inițiativă, Andy Burnham ia în calcul o abordare treptată, care să valideze comportamentul actual al publicului.

„Există diferite modalități de a face acest lucru; s-ar putea face experimental”, a precizat oficialul. Prin intermediul acestor teste, prim-ministrul dorește să demonstreze că fanii din ziua de astăzi sunt mult mai responsabili decât în trecut și că normele de siguranță pot fi adaptate fără a genera incidente pe stadioane.