Guvernul României a adoptat joi o hotărâre prin care competiția „Liga Europa”, candidatura României și pregătirea organizării la București a finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 sunt declarate de interes public și de importanță națională, anunță Agenția Națională pentru Sport.

„Un nou pas important pentru sportul românesc!”, scrie ANS despre hotărârea de joi a Guvernului.

Decizia creează cadrul instituțional necesar pentru susținerea candidaturii României și coordonarea tuturor demersurilor aferente.

„Găzduirea unei finale UEFA Europa League ar reprezenta o oportunitate extraordinară pentru promovarea României și a Capitalei, consolidând poziția țării noastre pe harta marilor evenimente sportive europene”, se arată în comunicatul agenției.

Agenția Națională pentru Sport va continua să lucreze alături de toate instituțiile implicate și de Federația Română de Fotbal pentru transformarea acestui obiectiv într-un succes.

Federația Română de Fotbal a anunțat luna trecută finalizarea și transmiterea oficială a dosarului de candidatură pentru găzduirea finalei Ligii Europa din anul 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București.

Urmează acum o etapă de analiză riguroasă din partea forului continental. UEFA a transmis că va evalua candidaturile depuse de toate țările interesate, urmând ca, în luna septembrie, să facă publică decizia privind orașele gazdă desemnate pentru finalele UEFA Liga Europa din 2028 și 2029.

Prin declararea candidaturii ca proiect de interes național, Guvernul României oferă un semnal puternic de susținere instituțională, ceea ce poate crește substanțial șansele țării noastre de a organiza un eveniment de anvergură europeană pe Arena Națională.

Ce este Liga Europa

Liga Europa (UEFA Europa League) este a doua cea mai importantă competiție fotbalistică intercluburi din Europa, organizată de UEFA.

A fost înființată în 1971 sub numele de Cupa UEFA și a primit denumirea actuală începând din sezonul 2009/2010. La ea participă cluburile clasate pe locurile imediat următoare celor care intră în Liga Campionilor, precum și câștigătoarele cupelor naționale.

Formatul actual include o fază de grupă (sau ligă), urmată de eliminatorii (play-off, optimi, sferturi, semifinale) și finala. Câștigătoarea Ligii Europa obține un loc direct în faza grupelor Ligii Campionilor din sezonul următor.

Este considerată o competiție foarte prestigioasă, aflându-se imediat sub Liga Campionilor în ierarhia europeană.