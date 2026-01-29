Liga Europa. FCSB - Fenerbahce, 0-1. „Roș-albaștrii” sunt ca și eliminați. Live

Update: 22.50. Este pauză pe „Arena Națională”, Fenerbahce conduce cu 1-0, gol marcat de Yuksek (19).

Liga Europa. FCSB evoluează, azi, pe „Arena Națională” (ora 22.00, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în ultima etapă a competiției. Campioana României are șanse scăzute de-a ajunge în fazele eliminatorii.

Chiar și dacă i-ar învinge pe turci, „roș-albaștrii” ar trebui să prindă și un culoar favorabil creat de rezultatele altor partide ce se dispută diseară la aceeași oră.

Echipa lui Elias Charalambous este pe locul al 29-lea cu 6 puncte, la două distanță de Celtic, locul 24 - ultimul calificabil în play-off.

Fenerbahce se află pe poziția a 18-a cu 11 puncte și poate spera că termine în primele opt, cu o victorie, diseară, pentru a ajunge direct în optimile de finală.

FCSB: Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Pantea – Lixandru, Cisotti – Thiam, Olaru, Politic - Miculescu Rezerve: Zima, Udrea - Crețu, Dâncuș, Kiki, Radunovic, Alhassan, Oct. Popescu, Alibec, Toma Absenți: Bîrligea (suspendat), Fl. Tănase, Chiricheș, M. Popescu (accidentați), Andre Duarte, Ofri Arad (fără drept de joc) Antrenor: Elias Charalambous

Fenerbahce: Cetin – Semendo, Skriniar, Oosterwolde, Muldur – Fred, Yuksek – Nene, Asensio, Alvarez - Akturkoglu Rezeve: Ederson, Biterge Talisca, Soyuncu, Karatas, Aydin, Uregen, Brown, Mercan, En-Nesyri Antrenor: Domenico Tedesco

Stadion: Arena Națională Arbitru: Nenad Minakovic // Asistenți: Nikola Borovic, Boško Bozovic Arbitru VAR: Momcilo Markovic // Asistent VAR: Jelena Cvetkovic

„Este o echipă care a investit mulți bani în ultimii ani, a adus jucători de calitate. Știm că mâine va fi greu pentru noi și trebuie să muncim mult. În special în această perioadă prin care trecem acum, trebuie să arătăm caracter și să sperăm să facem lucrurile bine.

Știm că în fotbal se poate întâmpla orice. Vom lupta din primul minut pentru a câștiga”, a spus Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, înaintea partidei.