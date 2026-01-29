Sport

Liga Europa. FCSB - Fenerbahce, 0-1. „Roș-albaștrii” sunt ca și eliminați. Live

Comentează știrea
Liga Europa. FCSB - Fenerbahce, 0-1. „Roș-albaștrii” sunt ca și eliminați. LiveFotbal. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Update: 22.50. Este pauză pe „Arena Națională”, Fenerbahce conduce cu 1-0, gol marcat de Yuksek (19).

Liga Europa. FCSB evoluează, azi, pe „Arena Națională” (ora 22.00, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în ultima etapă a competiției. Campioana României are șanse scăzute de-a ajunge în fazele eliminatorii.

FCSB are nevoie de o victorie cu Fenerbahce și de mult noroc pentru a se califica

Chiar și dacă i-ar învinge pe turci, „roș-albaștrii” ar trebui să prindă și un culoar favorabil creat de rezultatele altor partide ce se dispută diseară la aceeași oră.

Echipa lui Elias Charalambous este pe locul al 29-lea cu 6 puncte, la două distanță de Celtic, locul 24 - ultimul calificabil în play-off.

O nouă escrocherie. Metoda prin care hoții îi conving pe oameni să le deschidă ușa
O nouă escrocherie. Metoda prin care hoții îi conving pe oameni să le deschidă ușa
Gardul Palatului Parlamentului  va fi dărâmat. Ce proiect se pregătește în zonă
Gardul Palatului Parlamentului  va fi dărâmat. Ce proiect se pregătește în zonă

Fenerbahce se află pe poziția a 18-a cu 11 puncte și poate spera că termine în primele opt, cu o victorie, diseară, pentru a ajunge direct în optimile de finală.

sursa: Facebook

FCSB - Fenerbahce, echipe probabile

FCSB: Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Pantea – Lixandru, Cisotti – Thiam, Olaru, Politic - Miculescu Rezerve: Zima, Udrea - Crețu, Dâncuș, Kiki, Radunovic, Alhassan, Oct. Popescu, Alibec, Toma Absenți: Bîrligea (suspendat), Fl. Tănase, Chiricheș, M. Popescu (accidentați), Andre Duarte, Ofri Arad (fără drept de joc) Antrenor: Elias Charalambous

Fenerbahce: Cetin – Semendo, Skriniar, Oosterwolde, Muldur – Fred, Yuksek – Nene, Asensio, Alvarez - Akturkoglu Rezeve: Ederson, Biterge Talisca, Soyuncu, Karatas, Aydin, Uregen, Brown, Mercan, En-Nesyri Antrenor: Domenico Tedesco

Stadion: Arena Națională Arbitru: Nenad Minakovic // Asistenți: Nikola Borovic, Boško Bozovic Arbitru VAR: Momcilo Markovic // Asistent VAR: Jelena Cvetkovic

Charalambous: „Vom lupta din primul minut pentru a câștiga”

„Este o echipă care a investit mulți bani în ultimii ani, a adus jucători de calitate. Știm că mâine va fi greu pentru noi și trebuie să muncim mult. În special în această perioadă prin care trecem acum, trebuie să arătăm caracter și să sperăm să facem lucrurile bine.

Știm că în fotbal se poate întâmpla orice. Vom lupta din primul minut pentru a câștiga”, a spus Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, înaintea partidei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:28 - O nouă escrocherie. Metoda prin care hoții îi conving pe oameni să le deschidă ușa
23:20 - Nicuşor Dan a evitat să acuze PSD de blocarea reformelor Guvernului: Fiecare partid din coaliție are un anumit public
23:11 - „Butonul” din creier care ar putea șterge durerea pentru totdeauna. Descoperirea care poate revoluționa medicina
23:03 - Planul SUA pentru Groenlanda: baze militare noi, „Domul de Aur” și libertate operațională extinsă
22:54 - Nicușor Dan îl compătimește pe Ciucu: Opt partide fac greu de construit o majoritate în Consiliu
22:50 - Liga Europa. FCSB - Fenerbahce, 0-1. „Roș-albaștrii” sunt ca și eliminați. Live

HAI România!

Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

Proiecte speciale