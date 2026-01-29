Noi anchete în dosarul incendiului din Elveția. Fost oficial local, audiat de procurori

O nouă etapă a fost atinsă în ancheta penală privind incendiul izbucnit în noaptea de Revelion la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, potrivit publicației La Presse.

Parchetul din cantonul Valais a decis să inițieze proceduri penale împotriva unuia dintre foștii responsabili de securitate ai municipalității Crans-Montana, în contextul investigațiilor legate de incendiul soldat cu moartea a 40 de persoane.

Ancheta este coordonată de Valais Public Prosecutor’s Office, care analizează circumstanțele în care a avut loc tragedia, precum și respectarea normelor de siguranță împotriva incendiilor.

Potrivit informațiilor difuzate de postul public elvețian RTS, fostul responsabil de securitate al municipalității avea în atribuții efectuarea mai multor controale de prevenire și siguranță la incendiu, inclusiv la barul Le Constellation.

Acesta urmează să fie audiat de anchetatori la data de 9 februarie.

Avocatul său, David Aïoutz, a confirmat deschiderea procedurilor penale, declarând pentru RTS:

„Confirm că a fost inițiată o procedură penală și că clientul meu va fi audiat în cursul lunii februarie”.

Declarația a fost preluată de televiziunea elvețiană fără alte detalii privind capetele de acuzare sau statutul procesual exact al persoanei vizate.

Până în acest moment, ancheta penală îi viza exclusiv pe proprietarii localului, Jacques și Jessica Moretti, care administrau barul Le Constellation la momentul producerii incendiului.

Deschiderea procedurilor penale împotriva fostului responsabil de securitate indică o extindere a investigațiilor către modul în care au fost efectuate controalele oficiale și dacă au existat eventuale omisiuni în aplicarea normelor legale.

Tant d'adolescents sont morts à Crans Montana. Qui a mis des feux d’artifice sur le champagne? C’est quoi ces matériaux d’isolation au plafond? Qui a permis à tant de mineurs d'entrer dans un bar bondé et confiné? Choquant et inacceptablepic.twitter.com/BBGUhamjlJ — ⚜ France for Trump ⚜ (@VirginiePerez15) January 1, 2026

Surse apropiate anchetei, citate de RTS, precizează că autoritățile încearcă să stabilească dacă toate verificările de securitate au fost realizate conform procedurilor în vigoare și dacă acestea au fost documentate corespunzător înainte de noaptea tragediei.

Ancheta nu a stabilit, până în prezent, o legătură directă de cauzalitate între activitatea fostului responsabil și izbucnirea incendiului.

Incendiul a izbucnit în noaptea de 31 decembrie, în timpul unei petreceri organizate la barul Le Constellation. Flăcările s-au extins rapid în interiorul localului, iar intervenția echipelor de salvare a fost îngreunată de numărul mare de persoane aflate în interior. Bilanțul oficial al autorităților elvețiene indică 40 de persoane decedate.

Parchetul din Valais a anunțat că ancheta este în desfășurare și că vor fi analizate toate aspectele relevante, inclusiv autorizațiile de funcționare, măsurile de prevenire a incendiilor și responsabilitățile administrative. Reprezentanții instituției nu au oferit un calendar privind finalizarea investigațiilor.

Autoritățile judiciare au subliniat că orice persoană vizată de proceduri beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive.