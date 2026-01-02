International

Durere uriașă în Elveția. Rețelele sociale, ultima speranță pentru părinții care își caută copiii dispăruți în clubul morții

Durere uriașă în Elveția. Rețelele sociale, ultima speranță pentru părinții care își caută copiii dispăruți în clubul morțiiCrans Montana. Sursa foto: Instagram
După incendiul devastator din barul „Le Constellation” din stațiunea Crans-Montana, rețelele sociale s-au transformat într-un spațiu al căutărilor. Familiile celor dispăruți în clubul morții așteaptă vești legate de cei dragi și speră să îi găsească în viață. Tragedia, considerată una dintre cele mai grave din istoria recentă a Elveției, a lăsat în urmă zeci de morți, peste o sută de răniți și un gol imens în sufletele celor care așteaptă încă răspunsuri.

Tragedia din Elveția. Familiile tinerilor dispăruți nu au liniște

Pentru mulți tineri, noaptea de Anul Nou s-a transformat într-un adevărat infern. Deși veniseră să se bucure de o seară de distracție, aceștia s-au trezit prinși într-un coșmar. Flăcările au cuprins rapid localul, iar fumul dens a blocat căile de evacuare. Panica s-a răspândit instantaneu, iar mulți dintre ei s-au separat de prieteni sau de membrii familiei, arată Ziarulromânesc.de.

În lipsa informațiilor oficiale, rudele victimelor și-au găsit refugiu pe Instagram. Pe platforma de socializare a apărut contul „Crans-Montana Avis de Recherche”, creat special pentru a aduna fotografii și detalii despre persoanele dispărute.

Cont victime Elvetia

Cont victime Elvetia. Sursa foto: Instagram

Un spațiu al disperării

În câteva ore, feed-ul s-a umplut de chipuri tinere, descrieri scurte și apeluri disperate ale părinților și prietenilor care caută orice urmă de speranță.

Autoritățile elvețiene au explicat că identificarea victimelor este dificilă și de durată, din cauza stării grave a multor răniți și a condițiilor extreme din interiorul localului. Majoritatea celor aflați în stare critică au între 16 și 26 de ani, iar în chipele medicale fac eforturi pentru a-i salva.

disparut Elvetia

Adolescent dispărut în clubul din Elveția. Sursa foto: Instagram

În timp ce anchetatorii încearcă să stabilească cauzele exacte ale incendiului, familiile și internauții urmăresc fiecare actualizare cu sufletul la gură.

Pe Instagram, mesajele și anunțurile legate de această tragedie sunt distribuite masiv, în încercarea de a ajunge la martori sau supraviețuitori care ar putea recunoaște persoanele dispărute, potrivit BILD.

adolescenta disparuta in Elvetia

Adolescenta Elvetia. Sursa foto: Instagram

Incendiul din Elveția. Momente de groază pentru familiile victimelor

Printre numeroasele chipuri afișate pe pagina dedicată căutărilor, s-a regăsit și cel al lui Emanuele Galeppini, un adolescent italian în vârstă de doar 16 ani, pasionat de golf. Familia sa aștepta cu speranță vești despre soarta lui, însă vestea venită din partea autorităților a venit ca un trăznet. Adolescentul se afla printre tinerii care au murit în infernul din mijlocul stațiunii montane.

Proiecte speciale