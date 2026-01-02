Durere uriașă în Elveția. Rețelele sociale, ultima speranță pentru părinții care își caută copiii dispăruți în clubul morții

După incendiul devastator din barul „Le Constellation” din stațiunea Crans-Montana, rețelele sociale s-au transformat într-un spațiu al căutărilor. Familiile celor dispăruți în clubul morții așteaptă vești legate de cei dragi și speră să îi găsească în viață. Tragedia, considerată una dintre cele mai grave din istoria recentă a Elveției, a lăsat în urmă zeci de morți, peste o sută de răniți și un gol imens în sufletele celor care așteaptă încă răspunsuri.

Pentru mulți tineri, noaptea de Anul Nou s-a transformat într-un adevărat infern. Deși veniseră să se bucure de o seară de distracție, aceștia s-au trezit prinși într-un coșmar. Flăcările au cuprins rapid localul, iar fumul dens a blocat căile de evacuare. Panica s-a răspândit instantaneu, iar mulți dintre ei s-au separat de prieteni sau de membrii familiei, arată Ziarulromânesc.de.

În lipsa informațiilor oficiale, rudele victimelor și-au găsit refugiu pe Instagram. Pe platforma de socializare a apărut contul „Crans-Montana Avis de Recherche”, creat special pentru a aduna fotografii și detalii despre persoanele dispărute.

În câteva ore, feed-ul s-a umplut de chipuri tinere, descrieri scurte și apeluri disperate ale părinților și prietenilor care caută orice urmă de speranță.

Autoritățile elvețiene au explicat că identificarea victimelor este dificilă și de durată, din cauza stării grave a multor răniți și a condițiilor extreme din interiorul localului. Majoritatea celor aflați în stare critică au între 16 și 26 de ani, iar în chipele medicale fac eforturi pentru a-i salva.

În timp ce anchetatorii încearcă să stabilească cauzele exacte ale incendiului, familiile și internauții urmăresc fiecare actualizare cu sufletul la gură.

Pe Instagram, mesajele și anunțurile legate de această tragedie sunt distribuite masiv, în încercarea de a ajunge la martori sau supraviețuitori care ar putea recunoaște persoanele dispărute, potrivit BILD.

Printre numeroasele chipuri afișate pe pagina dedicată căutărilor, s-a regăsit și cel al lui Emanuele Galeppini, un adolescent italian în vârstă de doar 16 ani, pasionat de golf. Familia sa aștepta cu speranță vești despre soarta lui, însă vestea venită din partea autorităților a venit ca un trăznet. Adolescentul se afla printre tinerii care au murit în infernul din mijlocul stațiunii montane.