Patronul barului din Crans-Montana, la un pas de libertate. Ce cauțiune va plăti și cum decurge ancheta

Pentru România e interesant cum decurge ancheta în Elveția, după ce în barul-discotecă din Crans-Montana au murit arși 40 de tineri, iar alți 116 sunt spitalizați în diferite spitale din Europa. În acest moment, doar patronii sunt puși sub acuzare, dar beneficiază de măsuri relaxante față de ce s-a petrecut la noi în cazul Colectiv până când e gata probatoriul procurorului.

Zilele trecute vă informam că patronul Jacques Moretti, cetățean francez ca și soția lui, a fost arestat preventiv de un judecător. Parchetul a cerut această măsură, invocând faptul că există risc ca inculpatul să fugă din țară.

La acest moment, Moretti și-a angajat un avocat elvețian care a făcut deja demersuri pentru a obține eliberarea lui pe cauțiune. Este un apărător cu multă experiență în Cantonul Zurich, care a acordat explicații presei străine despre ce se întâmplă acum cu ancheta și ce urmează.

Avocatul Donato Del Duca a declara că a făcut demersurile pentru clientul său Jacques Moretti ca să fie eliberat pe cauține. Într-o zi – două, patronul localului care a ars și a provocat atâtea victime, va putea plăti cauțiunea la Curtea din Sion și va ieși din arest, a spus avocatul. Cauțiunea va fi de 50 de mii de franci elvețieni, echivalentul a 53.000 de euro.

Soția patronului, Jessica, poartă brățară

Cuplul Jacques și Jessica Moretti este oficial suspectat de "omor din neglijență, vătămare corporală neglijentă și incendiere neglijentă". Doar că judecătorul a preferat pentru femeia de 39 de ani măsura arestului la domiciliu, cu o brățară electronică de urmărire.

Jessica Moretti avea ochii în lacrimi când a ieșit din sediul instanței, vineri seara. Ea a făcut o declarație reporterilor care așteptau, de fapt un mesaj pentru victimele sinistrului incendiu care s-a petrecut în noaptea de Revelion în localul din Crans-Montana: "Gândurile mele constante sunt cu ei, cei care nu mai sunt, și cu oamenii care continuă să lupte. Este o tragedie de neimaginat. Nu ne-am fi putut imagina niciodată asta. Vreau să-mi cer scuze".

Ce spune avocatul despre detenția patronului și mersul procesului

Mandatul detenției în închisoare a lui Jacques Moretti este de trei luni, dar acesta ar putea ieși mult mai devreme, chiar și în următoarele două zile, așa cum a afirmat avocatul elvețian Donato Del Duca, într-un scurt interviu pentru Fanpage.it.

Arestarea a fost validată pentru trei luni, dar apoi Curtea a specificat într-o notă că detenția preventivă a lui Moretti poate fi revocată când plătește cauțiunea.

Avocatul a explicat că legea din Cantonul Valais prevede un minim de trei luni, iar cu 4 zile înainte de expirarea acestui termen, procurorul poate solicita o prelungire a detenției în închisoare pentru a continua ancheta.

În loc de detenție preventivă, însă, procurorul și judecătorul de instrucție pot decide asupra unor măsuri alternative, printre care se numără cauțiunea. Suma depinde de mijloacele financiare ale persoanei investigate. În cazul lui Jacques Moretti se poate vorbi de 50.000 franci elvețieni sau ușor mai mult.

Cum este cuantificată cauțiunea în cazul lui Moretti

Avocatul Donato Del Duca a declarat: „Este un privilegiu pentru cei care au mijloacele să plătească. Când există măsuri pentru a înlocui detenția, este corect să fie aplicate, dar acestea nu sunt alese zilnic. În plus, i s-ar putea cere și să predea pașaportul, dar acum fiindcă fața lui Moretti este cunoscută, este mai greu să se gândească să fugă și să se ascundă”.

Del Duca a răspuns și întrebării Când ar putea începe procesul final?

„E greu de estimat. Ancheta va fi închisă când totul va fi pregătit pentru punerea sub acuzare. În acest scop, va fi necesar să așteptăm expertiza incendiului și să terminăm de ascultat toți cei care urmează să fie interogați. În plus, procurorul ar putea fi schimbat și el”, a afirmat avocatul.

Din ce cauză ar putea fi schimbat procurorul

Precizarea că procurorul ar putea fi schimbat în timpul anchetei a stârnit uimire și s-au cerut explicații, dacă o asemenea măsură ar putea avea legătură cu lipsa de controale în barul „Constellation” de către Primărie. Del Duca a precizat că este un context foarte particular.

„Dacă autoritățile din Crans-Montana ar intra într-un fel în anchetă, s-ar putea să fie desemnat un procuror neutru în raport cu cel al Cantonului Valais. Această schimbare, însă, ar putea prelungi mult timpul”, a spus avocatul.