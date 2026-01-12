UBB, clarificări despre experiența universitară a judecătorului CCR Dacian Dragoș

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a transmis luni o poziție oficială în legătură cu experiența în învățământul juridic superior a judecătorului Curții Constituționale, Dacian Dragoș, după ce funcția acestuia a fost contestată în instanță.

Demersul a fost inițiat de Silvia Usciov, membră a Alianța pentru Unirea Românilor, care a sesizat Curtea de Apel București, susținând că Dacian Dragoș nu ar îndeplini condițiile legale privind experiența în domeniul juridic sau cei 18 ani necesari de activitate în învățământul universitar. În comunicatul publicat luni, Universitatea Babeș-Bolyai își exprimă poziția fermă față de aceste afirmații.

„UBB își exprimă ferm dezaprobarea față de lansarea în spațiul public a unor susțineri vădit neîntemeiate, menite doar să fragilizeze statutul și autoritatea unei entități fundamentale a statului de drept – Curtea Constituțională –, demers care nu servește consolidării democrației și care nu trebuie promovat”, se arată în comunicatul instituției.

Reprezentanții UBB precizează că Dacian Dragoș este angajat al universității încă din anul 2002, iar întreaga sa carieră profesională este strâns legată de predarea și cercetarea în domeniul științelor juridice.

Potrivit instituției, acesta a ocupat, prin concurs, mai multe funcții didactice. În perioada 25 februarie 2002 – 24 februarie 2003, a fost asistent universitar, având ore la disciplinele Drept administrativ, Drept comunitar și Dreptul muncii. Ulterior, între 24 februarie 2003 și 1 octombrie 2006, a activat ca lector universitar, cu activitate didactică la aceleași materii.

UBB arată că Dacian Dragoș a devenit conferențiar universitar în intervalul 1 octombrie 2006 – 1 aprilie 2013, având în structura postului ore la disciplina Drept administrativ. Sursa citată subliniază că „titlul de conferențiar a fost confirmat prin Ordinul 4869/2006 al Ministrului Educației și Cercetării, în baza propunerii CNATDCU, dosarul de concurs fiind analizat și validat de Comisia de Științe Juridice din cadrul ministerului”.

Din 1 aprilie 2013 până în prezent, acesta ocupă funcția de profesor universitar, predând discipline precum Drept administrativ, Drept administrativ european și comparat, Uniunea Europeană: mecanisme și instituții și Achiziții publice, precum și activități cu doctoranzi în domeniul Drept.

Potrivit UBB, Dacian Dragoș deține și calitatea de conducător de doctorat în domeniul Științe Juridice, fiind membru al Școlii doctorale de Drept a Facultății de Drept din cadrul universității, în urma obținerii abilitării în anul 2013. De asemenea, acesta a făcut parte din comisia de științe juridice a CNATDCU.

În acest context, este de amintit că judecătorii Curții de Apel București au decis amânarea pronunțării în dosarul privind contestarea mandatelor judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie, dată la care instanța urmează să se pronunțe și asupra dosarului referitor la pensiile speciale ale magistraților.