Curtea de Apel va decide suspendarea unui judecător CCR chiar în ziua verdictului pensiilor magistraților

Curtea de Apel București a amânat pentru 16 ianuarie 2026 decizia privind suspendarea decretului prezidențial de numire a lui Dacian Cosmin Dragoș ca judecător al Curții Constituționale. Data coincide cu termenul la CCR pentru pronunțarea legii pensiilor magistraților.

La termenul de luni, Curtea de Apel București a respins excepția tardivității invocată în cauză, constatând că acțiunea a fost formulată în termenul legal. Instanța a confirmat astfel admisibilitatea cererii și a trecut la analiza pe fond a solicitării de suspendare a decretului prezidențial.

După audierea susținerilor părților, completul de judecată a decis amânarea pronunțării cu 11 zile, fără a oferi explicații suplimentare în ședință publică. Judecătorul vizat ar urma să participe în aceeași zi la ședința CCR privind regimul pensiilor magistraților.

Dosarul vizează suspendarea efectelor decretului prin care Dacian Cosmin Dragoș a fost numit judecător al Curții Constituționale pentru un mandat de nouă ani, începând cu 13 iulie 2025. Cererea a fost depusă de avocata Silvia Uscov, care susține că numirea încalcă o condiție constituțională esențială privind experiența profesională necesară pentru accesul la CCR.

Reclamanta a afirmat că judecătorul numit nu ar îndeplini cerința de „vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior”, prevăzută de Constituție și Legea nr. 47/1992. În argumentația sa, aceasta susține că o parte a carierei academice invocate de Dragoș nu se încadrează în definiția strictă a „învățământului juridic superior”.

Procedura aflată pe rol se desfășoară conform Legii contenciosului administrativ și permite instanței să suspende temporar efectele unui act administrativ dacă sunt îndeplinite condițiile de urgență și aparență de nelegalitate. În caz de admitere, decretul prezidențial ar fi suspendat până la soluționarea acțiunii pe fond.

Președintele României a fost reprezentat la termen de consilierul prezidențial Cosmin Soare-Filatov, care a formulat și o cerere de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu. Administrația Prezidențială a susținut legalitatea decretului și conformitatea condițiilor constituționale ale judecătorului numit, poziție reafirmată anterior de Dacian Cosmin Dragoș.