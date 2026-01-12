Președinta Curții de Apel București: Interesul DNA pentru soluții poate readuce dosare pentru judecători

Judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, a declarat că este „foarte grav” că, în România anilor 2025–2026, se ajunge la situația în care, în spațiul public, se pretinde impunerea unor soluții judecătorilor.

Potrivit președintei Curții de Apel București, în spațiul public „se manifestă tot mai clar solicitări venite din partea unor procurori de a controla justiția și de a influența soluțiile pronunțate de judecători”. Ea a precizat că aceste poziții nu sunt reprezentative pentru întreg Corpul Procurorilor.

„Există aceste nevoi afirmate, tot mai clar în spațiul public, de o parte dintre procurori, care nu sunt reprezentativi pentru Corpul Procurorilor, de a controla justiția și de a controla judecătorii, de a spune judecătorilor ce soluție să dea. Este foarte grav că, în România anului 2025–2026, am ajuns să impunem, să pretindem public să impunem soluții judecătorilor”, a declarat Liana Nicoleta Arsenie la Antena 3.

Judecătoarea a mai spus că interesul DNA față de soluțiile pronunțate în dosare poate conduce la reluarea unor practici din trecut, menționate în rapoartele Inspecției Judiciare: „DNA, atâta timp cât este interesat de soluția din dosare, putem să ne întoarcem la acea eră și la acea epocă în care, așa cum arată raportul Inspecției Judiciare, au fost supravegheați și au avut dosare penale 1900 de judecători”.

Liana Nicoleta Arsenie a dat exemple din instanțe: „La Înalta Curte de Casație și Justiție, 75 de judecători din aproximativ 100 au avut dosare penale, unele cu durate îndelungate de supraveghere. La Curtea de Apel București, aproximativ 100 de judecători din circa 250 au avut dosare, nu doar cei care judecau cauze penale. Situații similare au fost înregistrate la Curtea de Apel Oradea, unde 35 de judecători au fost vizați, și la Curtea de Apel Ploiești, unde au fost 30 de judecători”.

Întrebată cine este „înfăptuitorul acestui plan matematic”, judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie a indicat zona politică. „Decidentul politic. Este decidentul politic care are o nevoie de capitalizare politică, are o nevoie de consolidarea puterii politice și, din păcate, dacă recurgem la aceeași formulă, vom folosi acest instrument al legii pentru a înlătura adversarii politici, pentru a înlătura competiția”, a mai declarat președinta Curții de Apel București.