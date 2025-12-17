Decizie-cheie a ÎCCJ. Dosarele de evaziune fiscală fără expertiză nu pot fi trimise în judecată

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o hotărâre prealabilă cu efecte importante asupra modului în care sunt instrumentate dosarele de evaziune fiscală, stabilind că absența raportului de expertiză de specialitate, prevăzut expres de art. 10 din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată în 2024, conduce la neregularitatea actului de sesizare a instanței. Decizia a fost adoptată într-un context marcat de interpretări divergente și dezbateri intense, însă confirmă o lectură consecventă a normei legale și o aplicare fidelă a voinței Parlamentului.

Prin această hotărâre, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a clarificat o chestiune procedurală de fond: dacă instanța poate fi sesizată în mod legal în lipsa unei expertize fiscale care să stabilească prejudiciul, în condițiile în care legea prevede explicit acest mijloc de probă. Răspunsul Înaltei Curți este categoric și se sprijină pe textul normativ în vigoare, pe principiile fundamentale ale procesului penal și pe jurisprudența Curții Constituționale.

Instanța supremă a subliniat că nu se creează o cerință nouă și nici nu se „blochează” dosarele, așa cum au susținut unele opinii critice. Dimpotrivă, hotărârea aplică în mod direct o modificare legislativă recentă, asumată de Parlament, care a transformat expertiza de specialitate dintr-un mijloc de probă facultativ într-o condiție legală pentru determinarea prejudiciului în cauzele de evaziune fiscală.

Sesizarea ÎCCJ a fost formulată de Curtea de Apel București – Secția I penală, în cadrul soluționării unei contestații în procedura de cameră preliminară. Instanța de trimitere a analizat un dosar în care inculpatul fusese trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 2,5 milioane de lei, stabilit exclusiv printr-un raport de constatare întocmit de organele fiscale, fără realizarea unei expertize judiciare.

Apărarea a susținut că, ulterior modificării art. 10 din Legea nr. 241/2005, prejudiciul trebuie stabilit prin expertiză de specialitate, cu respectarea dispozițiilor Codului de procedură penală. În lipsa acesteia, ar fi afectate atât legalitatea rechizitoriului, cât și exercitarea efectivă a drepturilor procesuale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de cauzele de reducere a pedepsei sau de nepedepsire.

În aceste condiții, Curtea de Apel București a constatat existența unei chestiuni de drept reale, noi și decisive pentru soluționarea cauzei, remarcând că practica judiciară și pozițiile parchetelor erau neunitare: unele considerau expertiza obligatorie, altele apreciau că este necesară doar în situația în care inculpatul intenționează să achite prejudiciul.

Hotărârea ÎCCJ se întemeiază pe modificarea art. 10 din Legea nr. 241/2005, prin care legiuitorul a introdus o formulare clară și imperativă: prejudiciul „se va determina pe baza unei expertize de specialitate”. Această formulare consacră expertiza ca standard probator obligatoriu și face trimitere expresă la art. 172–180 din Codul de procedură penală, care reglementează expertiza judiciară.

Trimiterea nu are un caracter pur formal, ci conferă expertizei garanții procedurale esențiale, precum dreptul părților de a participa, de a formula obiecțiuni și de a solicita completări. Aceste garanții lipsesc în cazul rapoartelor de constatare întocmite unilateral de organele fiscale sau antifraudă. Astfel, stabilirea prejudiciului dobândește un caracter contradictoriu și judiciar, în acord cu exigențele unui proces echitabil.

În acest context normativ,Înalta Curte a reținut că procurorul nu mai poate determina prejudiciul prin orice mijloc de probă, invocând principiul aprecierii libere a probelor, deoarece legiuitorul a instituit o regulă specială, derogatorie, care impune utilizarea expertizei atunci când sunt avute în vedere dispozițiile art. 10.

ÎCCJ a arătat că prejudiciul nu reprezintă un element secundar al acuzației, ci unul esențial, cu influență directă asupra încadrării juridice, limitelor de pedeapsă, acțiunii civile și aplicării cauzelor de reducere sau de nepedepsire. În lipsa unei determinări conforme cu legea, obiectul și limitele judecății nu sunt clar definite, ceea ce afectează însăși legalitatea sesizării instanței.

Această interpretare este în acord cu jurisprudența Curții Constituționale, care a stabilit constant că prejudiciul trebuie determinat de procuror în faza de urmărire penală și reflectat în rechizitoriu pe baza probelor administrate. Atunci când legea impune un anumit mijloc de probă pentru această determinare, nerespectarea cerinței nu poate fi calificată drept o simplă omisiune ce poate fi remediată ulterior.

Înalta Curte a subliniat, de asemenea, că lipsa expertizei nu poate fi acoperită prin procedura de remediere a neregularităților prevăzută de Codul de procedură penală, întrucât nu este vorba despre o deficiență formală, ci despre absența unui mijloc de probă esențial, care trebuia administrat anterior sesizării instanței.

Opiniile potrivit cărora hotărârea ÎCCJ ar introduce un obstacol artificial în urmărirea penală ignoră faptul că instanța supremă s-a limitat la aplicarea legii în forma sa actuală. Obligatorietatea expertizei nu este rezultatul unei opțiuni jurisprudențiale, ci al unei decizii legislative clare, menite să sporească rigoarea și garanțiile în stabilirea prejudiciului.

Totodată, interpretarea conform căreia expertiza ar fi necesară doar dacă inculpatul intenționează să achite prejudiciul adaugă la lege o condiție care nu există. Textul legal nu condiționează determinarea prejudiciului de voința inculpatului, ci instituie un standard obiectiv, aplicabil tuturor cauzelor, tocmai pentru a preveni arbitrariul și pentru a asigura un tratament egal.

În plus, susținerea că expertiza ar putea fi administrată ulterior, în faza de judecată, ignoră faptul că dispozițiile art. 10 leagă beneficiile legale de anumite momente procesuale, unele anterioare primului termen de judecată. O expertiză dispusă tardiv ar transforma aceste beneficii în drepturi pur teoretice, contrar scopului legii.

Prin decizia pronunțată, Înalta Curte a oferit instanțelor și parchetelor un reper clar și coerent, contribuind la uniformizarea practicii judiciare și la aplicarea previzibilă a normei penale. Hotărârea nu favorizează inculpații și nu slăbește combaterea evaziunii fiscale, ci impune respectarea unor standarde procedurale stabilite de legiuitor.

În același timp, decizia obligă organele de urmărire penală să își ajusteze practica la cadrul normativ actual, astfel încât dosarele să fie construite pe baze probatorii solide și conforme cu legea încă din faza de urmărire penală.

În această cheie, hotărârea ÎCCJ nu reprezintă o ruptură, ci o consolidare a legalității procesului penal, reafirmând că eficiența luptei împotriva evaziunii fiscale nu poate fi obținută în afara legii, ci doar prin aplicarea ei strictă și corectă.