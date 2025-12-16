Curtea de Casație a Franței redeschide dosarul extrădării Prințului Paul al României. Istoricul solicitărilor respinse în acest caz

Magistrații francezi vor rejudeca cererea de extrădare a lui Paul Lambrino, cunoscut drept Paul al României, după ce anterior aceasta fusese respinsă de trei ori. Curtea de Casație a Franței a decis redeschiderea dosarului, în contextul în care deciziile anterioare ale instanțelor franceze au invocat încălcarea drepturilor omului.

Ultima respingere a cererii României a venit pe 18 noiembrie, prin decizia Curții de Apel din Paris, care nu este însă definitivă. Ministerul Justiției din România susține că se bazează pe o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit căreia statele membre trebuie să predea condamnații fugari.

Dacă magistrații francezi vor aproba extrădarea, Paul Lambrino va fi adus în România și încarcerat.

Prințul Paul, în vârstă de 76 de ani, a fost condamnat în decembrie 2020 de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru cumpărare de influență și complicitate la abuz în serviciu, în dosarul retrocedării Fermei Băneasa.

Acesta a fugit din România și s-a stabilit la Paris după ce a fost găsit vinovat de restituirea ilegală a unor bunuri imobiliare din apropierea Bucureștiului. Autoritățile susțin că revendicarea dreptului de proprietate de către el a fost falsă.

Paul Lambrino a mai fost arestat în Malta, în aprilie 2024, în baza unui mandat european, dar a fost eliberat după ce cererea de extrădare a fost respinsă. Anterior, în 2022, fusese reținut și în Paris, însă instanța franceză refuzase și atunci să îl trimită în România.

Istoricul extrădărilor ratate ale lui Paul al României:

România se confruntă de ani de zile cu eșecuri în încercările de extrădare a lui Paul Lambrino.

Noiembrie 2023 – Franța: Curtea de Apel din Paris respinge prima cerere de extrădare, emisă pe baza mandatului european din decembrie 2020, după condamnarea în dosarul Ferma Băneasa. Instanța franceză invocă probleme legate de dreptul la un proces echitabil, legate de doi judecători români din completul care l-a condamnat.

Mai 2024 – Malta: Un tribunal maltez respinge cererea României de extrădare a lui Paul-Philippe, decizia fiind apelabilă la acel moment, dar reprezentând un nou eșec pentru autoritățile române.

August 2024 – Malta: Curtea de Apel din Malta confirmă refuzul extrădării, argumentând „un risc real și personal” de încălcare a drepturilor fundamentale. Curtea Constituțională malteză validează soluția, astfel că Malta respinge definitiv predarea sa către România.

9 iulie 2025 – Franța: După emiterea unui al doilea mandat european de arestare, Curtea de Apel din Paris respinge din nou cererea, considerând mandatul „disproporționat”. Ulterior, Curtea de Casație franceză anulează această decizie și trimite dosarul spre rejudecare, însă extrădarea rămâne blocată.