Președinta Curții de Apel București: Există un plan riguros, matematic și cinic, de preluare a controlului judecătoresc

Președinta Curții de Apel București: Există un plan riguros, matematic și cinic, de preluare a controlului judecătoresc
Liana Nicoleta Arsene, președinta Curții de Apel București, a declarat că există un plan riguros organizat pentru preluarea controlului asupra puterii judecătorești, descris de aceasta ca fiind „matematic și cinic”. Ea a explicat că scenariul afectează echilibrul constituțional între cele trei puteri ale statului.

„Pare că se dorește o preluare a controlului asupra puterii judecătorești. Și nu doar pare, este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă conservarea puterii”, a declarat Liana Nicoleta Arsene la Antena 3.

Aceasta a explicat că planul este „rigoros organizat și pus la punct”, utilizând expresii și imagini menite să creeze emoții, însă scopul real este controlul puterii judecătorești: „Este un plan matematic, tehnic și foarte cinic de preluare a puterii controlului judecătoresc”.

Liana Nicoleta Arsene: Echilibrul între puterile statului, afectat de controlul politicienilor

Judecători Curtea de Apel București. Sursă foto: Captură video

Liana Nicoleta Arsene a amintit că Constituția României prevede existența a trei puteri: legislativă, executivă și judecătorească. Aceasta a arătat că echilibrul dintre cele trei puteri este esențial pentru funcționarea statului și pentru menținerea statului de drept: „Toată puterea dusă într-o singură mână înseamnă dezechilibru, înseamnă dispariția și disoluția statului de drept”.

Patronul barului din Crans-Montana, arestat. Soția eliberată are un trecut interesant
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  12 ianuarie 2026. Eu sunt Spartacus!

Arsene a adăugat că, în prezent, „puterea executivă practic devorează puterea legislativă, nu mai avem Parlament care să legifereze și există această nevoie de control asupra puterii judecătorești, prin orice mijloace”.

Despre interacțiunile politice și presiunile asupra sistemului de justiție

Președinta Curții de Apel București a mai spus că, de fiecare dată când se schimbă puterea politică în România, se solicită schimbări în sistemul de justiție:

„În acest sens, constatăm că de fiecare dată când se schimbă puterea politică în România, există un grup restrâns şi nereprezentativ pentru judecători sau pentru procurori, un grup restrâns de judecători şi de procurori care merg şi acum la preşedintele Dan, aşa cum au mers şi la preşedintele Băsescu, cum au mers şi la preşedintele Iohannis şi  afirmând nevoia de schimbare şi de îmbunătăţirea sistemului de justiţie, practic solicită schimbări care să valideze eşecuri personale, prejudecăţi, care să acopere acele paliere ale personalităţii profesionale care nu sunt dezvoltate”.

21:02 - Președinta Curții de Apel București: Există un plan riguros, matematic și cinic, de preluare a controlului judecătoresc
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

