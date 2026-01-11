Președintele Curții de Apel București,către Nicușor Dan: Statul de drept e în pericol dacă justiția e controlată politic

Președintele Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, a declarat că a solicitat o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, însă nu a primit niciun răspuns. „Probabil că agenda acestuia este încărcată. Urmează, mă gândesc, să fiu și eu primită”, a spus Arsenie.

Întrebată la Antena 3 ce i-ar transmite președintelui, judecătoarea a precizat că l-ar ruga să considere impactul afirmațiilor privind presiunea sau teroarea în sistemul judiciar:

„Răul care se face nu este la adresa acelor magistrați, ci este răul care vizează sistemul de justiție în ansamblu său. Este un rău care șubrezește, care erodează statul de drept. Dacă cetățenii nu mai au încredere că hotărârea judecătorească este rezultatul legii și al aplicării legii și al independenței și obiectivității judecătorului, atunci statul de drept este în pericol. Statul de drept nu este în pericol cu o justiție independentă și imparțială, nu este în pericol cu un corp al judecătorilor puternici, este în pericol cu o putere judecătorească coordonată politic.”

Arsenie a explicat situația cauzelor în care a intervenit prescripția, menționând că aceasta nu s-a datorat activității Curții de Apel București, ci lipsei de intervenție a organelor statului în termenul legal:

„Este o retorică manipulatoare, scapă inculpații, scapă infractorii la Curtea de Apel București, se întâmplă nereguli, în acest scop. Așa cum am arătat și raportul pe care l-am dat publicității, este un număr de 22 de cauze în care a intervenit prescripția, dar nu din culpa Curții de Apel București. Prescripția este o instituție care poate să survină în momentul în care statul, prin organele sale, nu a intervenit, într-un termen dat, prevăzut de lege, în vederea sancționării inculpaților.”

Judecătoarea a precizat că nu există posibilități pentru președinții de instanță de a împiedica prescripția într-un termen de trei luni de la înregistrarea dosarului, deoarece aceasta nu poate anula obligația judecătorului de a judeca sau dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare:

Judecătorul nu trebuie să salveze dosarele procurorilor. Am avut situații în raporturi pe care le-am dat publicității, în care am arătat foarte clar că sunt dosare care au stat la Parchet șapte sau opt ani de zile

Președintele Curții de Apel București a vorbit și despre diferența dintre atribuțiile judecătorilor și cele ale procurorilor: „Trebuie să înțelegem că, potrivit legii, judecătorul și procurorul nu sunt prieteni. Trebuie să înțelegem că procurorul nu înfăptuiește justiția. Justiția este înfăptuită conform Constituției, doar de judecători. Procurorul nu participă la deliberare sau nu trebuie, nu mai participă și nici nu trebuie să se mai întâmple vreodată ca procurorul să dispună alături de judecător, să participe la procesul de deliberare sau să ceară soluții.”

Arsenie a adăugat că unele afirmații făcute de membri ai CSM sau procurori sunt contrare cadrului legal și constituțional: „S-au făcut afirmații care sunt în afara cadrului legal și constituțional, contrare arhitecturii statale a României, pe care o declarăm ca stat democratic, și anume aceea că judecătorii distrug dosare sau că judecătorii trebuie responsabilizați, în așa fel încât să nu mai pronunțe soluții de achitare. Este cel puțin îngrijorător.”