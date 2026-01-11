Patronul barului din Crans-Montana, arestat. Soția eliberată are un trecut interesant

După mai multe ore de audiere, patroana barului-discotecă „Constellation” unde au murit 40 de tineri și alți 116 sunt internați cu răni grave, a fost lăsată să plece acasă de către judecător. A rămas în custodia poliției soțul ei, Jacques Moretti, care în trecut a fost condamnat pentru proxenetism.

Jessica Moretti avea ochii în lacrimi când a ieșit din sediul Curții Elveției, vineri seara. În fața unei armate de jurnaliști, a spus câteva cuvinte pentru victimele sinistrului incendiu care s-a petrecut în noaptea de Revelion în localul lor din Crans-Montana: "Gândurile mele constante sunt cu ei, cei care nu mai sunt, și cu oamenii care continuă să lupte. Este o tragedie de neimaginat. Nu ne-am fi putut imagina niciodată asta. Vreau să-mi cer scuze".

Chiar dacă a fost lăsată în liberate Jessica va fi jucecată pentru aceleași acuzații care i s-au adus și soțului ei, Jacques.

Cuplul este oficial suspectat de "omor din neglijență, vătămare corporală neglijentă și incendiere neglijentă".

Jacques Moretti nu a beneficiat de aceeași măsură ca și soția sa, Jessica. El a fost arestat, plasat în detenție preventivă deoarece sistemul de justiție elvețian (procuror și judecător) a considerat că "riscul de fugă era concret". Acest risc a fost considerat mai puțin posibil pentru soția sa , "având în vedere trecutul și legăturile personale", potrivit unui comunicat al Parchetului Public.

Trecutul interesant al patroanei din Crans-Montana

Jessica Moretti, proprietara localului, este o tânără femeie foarte frumoasă, cu cetățenie franceză ca și soțul ei. Deoarece Parchetul a făcut referire la trecutul ei, jurnaliștii au început să scotocească după amănunte.

Astfel s-a aflat că, în anul 2012, Jessica a apărut pe celebrul bulevard Croisette, în timpul Festivalului de Film de la Cannes. La Croisette este cunoscută pentru Palais des Festivals et des Congrès, unde are loc Festivalul de Film de la Cannes.

Angajată ca model pentru promovarea filmului "The Dictator" alături de Sacha Baron Cohen, Jessica a pozat la intrarea în Hotelul Carlton în uniformă militară, având în mâini un fals Kalashnikov. Era foarte frumoasă și a atras multe priviri prin aparițiile sale.

Prezența ei pe Croisette nu a fost surprinzătoare, deoarece, potrivit informațiilor obținute de reporterii de la publicația "Nice Matin", Jessica Moretti a crescut și a locuit pe Coasta de Azur franceză.

De asemenea, "La Dépêche" a menționat că această femeie, acum în vârstă de 39 de ani, "locuia la Cannes și a urmat un liceu în Antibes, apoi a studiat la Universitatea Internațională din Monaco".

La doar trei ani după această ședință foto a Jessicăi la Festivalul de la Cannes, ea și proaspătul ei soț au mers în Elveția și au cumpărat localul „Constellation” din Crans-Montana, stațiunea de schi cea mai frecventată.

Reamintim și descoperire făcută de publicația de presă - Le Dauphiné Libéré despre Jacques Moretti. Bărbatul a fost condamnat în 2008 de Tribunalul Corecțional din orașul Annecy, regiunea Haute-Savoie din Franța, pentru proxenetism. Instanța l-a condamnat la „12 luni de închisoare, dintre care opt cu suspendare” pentru fapte comise în anul 2005.

Ce urmează în ancheta Parchetului

Procurorul general elvețian a declarat că anchetatorii vor trebui să stabilească dacă spuma acustică instalată pe tavan și pereți în timpul lucrărilor de dezvoltare din 2015 este "conformă sau nu" și dacă a fost aplicată "cu sau fără autorizație".

De asemenea, investigația va trebui să stabilească care este responsabilitatea celor doi soți francezi în acest incendiu cauzat, conform primelor informații și fotografii, de lumânările incandescente atașate sticlelor de șampanie. Numeroasele videoclipuri postate pe rețelele sociale arată scara deosebit de îngustă spre singura ieșire din local, unde clienții se înghesuiau să scape de flăcări.