Toni Neacșu îl acuză pe Nicușor Dan de negocieri politice la numirea șefilor parchetelor

Avocatul Adrian Toni Neacșu a lansat critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzând că negocierile politice privind numirile la conducerea marilor parchete, legate de funcțiile din serviciile de informații, pun în pericol independența justiției. Pe Facebook, fostul membru CSM a scris că aceste decizii contrazic discursul oficial și provoacă tăcere într-o parte a societății care, anterior, se declara apărătoare a principiului independenței judiciare.

Neacșu afirmă că actuala lipsă de reacție contrastează puternic cu mobilizarea civică din anii trecuți.

„Într-o media plină de deontologi și puriști în numele «independenței justiției» pe mine mă îngrozește că nimeni nu condamnă intențiile declarate ale lui Nicușor Dan de a face din numirile la vârful parchetelor (DNA, Parchetul General și DIICOT) un troc politic, punându-le la pachet cu numirile inevitabil politice de la SRI și SIE”, a scris Toni Neacșu pe Facebook.

Avocatul susține că acțiunile de opoziție față de politicile lui Liviu Dragnea și ale PSD în justiție, desfășurate din 2018, au fost prezentate ca lupte pentru depolitizarea numirilor din sistemul judiciar. El adaugă că, în realitate, aceste campanii nu erau motivate de principii, ci de dorința de a împiedica adversarul politic să facă numiri politice. În opinia sa, numirile politice făcute ulterior de cei care au ajuns la putere sunt considerate, în schimb, justificate și necesare.

„Toate luptele de gherilă urbană împotriva politicilor lui Liviu Dragnea și ale PSD în justiție din 2018 încoace s-au purtat exact în numele depolitizării numirilor din justiție”, a adăugat el.

Avocatul Adrian Toni Neacșu atrage atenția asupra modificărilor aduse legilor justiției în 2022, la presiunile Comisiei Europene, menite să limiteze influența politică asupra sistemului judiciar.

Potrivit fostului membru CSM, aceste schimbări au introdus mecanisme clare de selecție profesională: numirile la vârful Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt făcute de Consiliul Superior al Magistraturii, fără implicarea politicienilor, iar la parchete accentul se pune pe merit și experiență din interiorul sistemului.

Neacșu afirmă că problema principală nu este influența politicienilor, ci lipsa reacției publice față de aceste demersuri.

„Rușinos nu e că politicienii își doresc controlul pe justiție, mecanismele statului de drept ar trebui să o protejeze, ci că societatea civilă, presa și opinia publică nu sunt revoltate, ba chiar par încântate”, mai spune avocatul.

Conform informațiilor apărute în ultimele zile, președintele Nicușor Dan urmează să negocieze cu PSD numirile la conducerea parchetelor și a serviciilor secrete. PSD are un rol decisiv în aceste numiri, fiind partidul cu cei mai mulți parlamentari și deținând Ministerul Justiției, instituția care face propunerile pentru șefii de parchete.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este așteptat să declanșeze în scurt timp procedura de desemnare a noilor conducători la Parchetul General, DNA și DIICOT, inclusiv adjuncții și șefii de secții.

După propunerile venite de la minister, Consiliul Superior al Magistraturii va emite un aviz consultativ, iar decizia finală va fi luată de șeful statului.