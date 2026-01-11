Social Exclusiv

Proprietarul barului din Crans-Montana recunoaște: Ușă de serviciu era încuiată în timpul incendiului. Exclusiv

Tragedia de la Crans Montana, locul comemorării. sursa: Instagram
Jacques Moretti, cetățeanul francez care deține barul Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a declarat anchetatorilor că o ușă de serviciu a localului fusese încuiată pe dinăuntru chiar în noaptea tragediei de Anul Nou. Dezvăluirea a fost făcută de France 24.

Proprietarul a forțat ușa din exterior

Această dezvăluire cutremurătoare a patronului localului vine în contextul unei anchete complexe demarate de procuratura din Valais, după ce un incendiu violent a curmat viața a 40 de persoane, majoritatea adolescenți, și a lăsat în urmă alți 116 răniți.

Moretti a susținut în fața autorităților că a aflat despre ușa blocată abia în momentul izbucnirii focului. Conform extraselor din rapoartele poliției confirmate de surse apropiate cazului, proprietarul ar fi forțat ușa la sosirea la fața locului, moment în care a descoperit mai multe persoane prăbușite în spatele acesteia, asfixiate sau arse.

Primele concluzii ale anchetei indică faptul că focul a fost declanșat de artificiile de tip lumânare (sparklers) folosite în timpul servirii băuturilor, care au intrat în contact cu spuma de izolare fonică montată pe tavanul subsolului. Proprietarul a admis că a instalat personal această spumă fonică în anul 2015, achiziționând materialele dintr-un magazin de bricolaj, deși susținea în fața poliției că testele sale artizanale indicau faptul că lumânările nu erau suficient de puternice pentru a aprinde materialul.

Numărul mare de minori, o eroare de protocol

În prezent, experții elvețieni verifică dacă numărul extinctoarelor era suficient și dacă ieșirile de urgență respectau normele legale de siguranță, în timp ce soția acestuia, Jessica, a fost eliberată sub supraveghere după audierile preliminare.

O altă problemă majoră vizată de anchetă este prezența ilegală a unui număr mare de minori în incinta localului în noaptea dezastrului. Jacques Moretti a precizat că, deși regulamentul barului interzicea accesul persoanelor sub 16 ani neînsoțite de un adult, este foarte probabil să fi existat o „eroare de protocol” din partea personalului de securitate care a permis accesul tinerilor la petrecerea de Revelion.

În acest moment, soții Moretti sunt suspectați oficial de omor din culpă, vătămare corporală gravă din neglijență și incendiere prin imprudență, riscând pedepse aspre în conformitate cu legislația elvețiană privind siguranța publică, menționează France 24.

Proiecte speciale