Toate persoanele rănite în incendiul din Crans-Montana au fost identificate. Primele victime străine au fost repatriate

Autoritățile elvețiene au anunțat că toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din stațiunea Crans-Montana au fost identificate, în timp ce rămășițele primelor victime din afara țării au fost deja repatriate familiilor. Tragedia de la petrecerea de Revelion s-a soldat cu 40 de morți.

Poliția cantonului Valais a precizat că bilanțul răniților a fost ajustat de la 119 la 116. Corecția a fost făcută după ce trei persoane ajunse la camerele de gardă joi dimineață au fost incluse din greșeală pe lista celor afectați de incendiu, potrivit The Guardian.

Anchetatorii consideră că focul a pornit în subsolul barului aglomerat Le Constellation, după ce artificiile tip „scântei” atașate sticlelor de șampanie ar fi fost ținute prea aproape de tavanul acoperit cu spumă fonoizolantă, detaliu surprins și în imagini apărute pe rețelele sociale.

Printre persoanele rănite se află 68 de cetățeni elvețieni, 21 de francezi, 10 italieni, patru sârbi și patru persoane cu dublă cetățenie, au transmis polițiștii. De asemenea, doi polonezi și câte un cetățean din alte șapte state figurează pe listă. Optzeci și trei de oameni sunt încă spitalizați, cu arsuri severe.

Ultimele victime identificate dintre cei 40 de morți — 21 de elvețieni, 9 francezi (dintre care doi cu dublă cetățenie), 6 italieni și câte o persoană din Belgia, Portugalia, România și Turcia — au fost confirmate duminică de autorități.

„Ne-am angajat să facem tot ce ne stă în putință, împreună cu autoritățile elvețiene”, a declarat Gian Lorenzo Cornado, ambasadorul Italiei în Elveția. „Vom urmări îndeaproape ancheta, pentru ca adevărul să fie aflat cât mai repede, iar dreptatea să fie făcută.”

Presiunea publică pentru clarificarea circumstanțelor crește. Proprietarii barului, francezii Jacques și Jessica Moretti, sunt cercetați pentru posibile infracțiuni, inclusiv omor din neglijență.

Proprietarii nu au fost plasați în arest și nu sunt considerați un risc de fugă, a precizat parchetul. Totuși, presa tabloidă a notat, luni, că se întreabă „de ce cuplul care conduce barul este încă liber”.

Într-o postare pe rețelele sociale, vicepremierul italian Matteo Salvini a vorbit despre lipsa măsurilor de securitate și a afirmat că „în Elveția civilizată, porțile închisorilor vor trebui să se deschidă pentru destul de mulți oameni”. Cotidianul Tages-Anzeiger scrie că persistă numeroase semne de întrebare legate de verificarea vârstei la intrare, materialele fonoizolante folosite în subsol și regulile privind utilizarea artificiilor de tip „fântâni bengaleze”.

Jacques Moretti a declarat că barul Le Constellation a fost verificat de trei ori în ultimul deceniu și că toate procedurile au respectat normele, fiind realizate „după reguli”. La rândul lor, autoritățile din Crans-Montana au spus că nu au existat sesizări sau defecțiuni raportate anterior.

Primăria a transmis că a pus la dispoziția anchetei toate documentele necesare și s-a constituit parte civilă în dosar. „Acest lucru va permite consiliului local să contribuie activ la stabilirea tuturor faptelor”, au precizat reprezentanții instituției.

Pentru vineri este programată o ceremonie comemorativă dedicată celor care și-au pierdut viața în incendiu. Guvernul francez a confirmat participarea președintelui Emmanuel Macron la eveniment.