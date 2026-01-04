Un român a murit în incendiul din Elveția. Vestea, confirmată de MAE și autoritățile elvețiene

Un român a murit în incendiul din Elveția, anunță autoritățile, după ce corpurile a încă 16 victime ale incendiului dintr-un bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana au fost identificate de poliție. Este vorba de românul dat dispărut în urmă cu câteva zile și căutat de Ministerul Afacerilor Externe. Cetățeanul român avea 18 ani.

Cea mai tânără victimă identificată este are 14 ani și e de cetățenie elvețiană, iar nouă dintre victime au sub 18 ani. Grupul include persoane cu cetățenie italiană, română, turcă și franceză, a precizat poliția citată de BBC.

„În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat. Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente.

Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe familiei îndoliate”, a transmis instituția.

Astfel, numărul persoanelor care au murit în urma incendiului ajunge la 24, au anunțat autoritățile într-un comunicat. Opt cetățeni elvețieni fuseseră identificați sâmbătă.

Cauza probabilă a incendiului izbucnit în timpul revelionului, în barul Le Constellation din Crans-Montana, a fost reprezentată de artificiile montate pe sticle, care au fost ținute prea aproape de tavan, potrivit unei anchete preliminare.

„În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial.

Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate”, a transmis MAE în urmă cu câteva zile.

Autoritățile elvețiene au anunțat deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi proprietari francezi ai barului din stațiunea Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit în incendiul izbucnit în noaptea de Revelion.

Poliția cantonului Valais a transmis că cei doi sunt acuzați de omor și vătămare corporală din culpă, precum și de provocarea din culpă a unui incendiu de proporții. „Sunt acuzați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea din culpă a unui incendiu de proporții”, a transmis poliția din cantonul Valais, unde se află Crans-Montana, potrivit dw.com. Autoritățile au subliniat că procedura nu înlătură drepturile celor investigați: „Trebuie reținut faptul că prezumția de nevinovăție se aplică până la pronunțarea unei condamnări definitive”.

Incendiul s-a soldat cu 40 de morți și 119 răniți, mulți fiind adolescenți sau tineri de aproximativ 20 de ani. Identificarea victimelor continua încă sâmbătă.