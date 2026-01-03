International

Au fost identificate primele victime ale incendiului din Elveția. Ancheta continuă

Incendiu Elveția. Sursă foto: X.com
Poliţia elveţiană a anunţat că a reuşit să identifice primele patru persoane decedate în urma incendiului produs în noaptea de Revelion în barul din stațiunea de schi Crans-Montana.

Autorităţile au precizat că este vorba despre două tinere din Elveţia, în vârstă de 21 şi 16 ani, precum şi despre doi băieți de 18 şi 16 ani, tot cetăţeni elveţieni. Potrivit BBC, trupurile acestora au fost predate familiilor. Poliţia cantonului Valais a explicat, într-un comunicat, că munca intensă a investigatorilor şi a Institutului de Medicină Legală a făcut posibilă identificarea victimelor, iar eforturile pentru stabilirea identităţii celorlalţi morţi continuă.

Incendiul izbucnit la localul Le Constellation din Crans-Montana a dus la moartea a 40 de persoane şi la rănirea altor 119, potrivit autorităţilor. Mulţi dintre cei răniţi au fost deja identificaţi, în timp ce rudele celor dispăruţi aşteaptă cu disperare veşti. Concluziile preliminare indică faptul că focul ar fi pornit de la artificiile montate pe sticlele de şampanie, ţinute prea aproape de tavan.

Le constellation bar Elveția

Le Constellation bar Elveția. Sursă foto: Captură video

O tragedie fără precedent

Preşedintele Elveţiei, Guy Parmelin, a descris incidentul drept „una dintre cele mai grave tragedii” prin care a trecut ţara. Alte informaţii despre identitatea victimelor nu au fost făcute publice, iar autorităţile nu au dezvăluit nici numele acestora.

Vineri, poliţia a precizat că 113 răniţi au fost identificaţi până acum, printre ei aflându-se 71 de cetăţeni elveţieni, 14 francezi şi 11 italieni. Printre morţi şi dispăruţi se numără numeroşi adolescenţi, localul fiind cunoscut ca un punct de întâlnire pentru tineri, într-o staţiune unde consumul de alcool este permis de la 16 ani. Prima victimă al cărei nume a apărut public a fost un adolescent italian, jucător de golf, deşi autorităţile elveţiene şi italiene nu au confirmat oficial decesul.

Procesul de identificare a victimelor continuă

În faţa barului, oamenii au depus flori, jucării de pluș şi mesaje de condoleanţă, în timp ce rudele au fost îndrumate sâmbătă către un centru de conferinţe din apropiere de Crans.

Reprezentanţii protecţiei civile italiene s-au întâlnit acolo cu ambasadorul Italiei în Elveţia, Gian Lorenzo Cornado. Acesta a declarat că procesul de identificare continuă şi ar trebui să se încheie duminică după-amiază, subliniind că procedurile sunt îngreunate de gravitatea arsurilor suferite de multe dintre victime.

