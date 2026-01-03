Apelul făcut după incendiul de la Crans-Montana a emoționat o lume întreagă: Sunaţi-mă, sunaţi-l pe bunicul’

Apel sfâșietor după incendiul de la Crans-Montana. Pierre Pralong, bunicul lui Emilie, o tânără de 22 de ani, dispărută după incendiul devastator de la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a făcut un apel pentru informații care să conducă la găsirea nepoatei sale.

Evenimentul tragic a avut loc în noaptea de Revelion, iar de atunci familia nu a mai avut nicio veste despre ea.

„Rămân optimist că Emilie se află într-un spital, dar fiecare zi fără vești este un chin. Este extrem de greu pentru un bunic care o iubește nespus de mult”, a declarat Pierre Pralong.

Investigațiile preliminare indică faptul că incendiul a fost provocat de artificiile atașate la sticlele de șampanie, care au intrat în contact cu tavanul din burete antifonic, luând foc instantaneu. Procurorul general al cantonului Valais, Béatrice Pilloud, a confirmat că această ipoteză este susținută de fotografiile surprinse chiar înainte de tragedie.

În imaginile difuzate ulterior, se poate vedea cum tinerii continuau să filmeze și să se distreze, neobservând pericolul, în timp ce bucăți aprinse de material izolant cădeau peste ei.

Jacques Moretti, proprietarul barului, a spus că locația a fost inspectată de trei ori în ultimii zece ani și că toate normele de siguranță au fost respectate. Totuși, mulți martori și vecini au semnalat că barul permitea accesul minorilor și că înregistrările de pe rețelele sociale promovau artificiile și sticlele de șampanie în subsolul localului.

Printre cei care au sărit imediat în ajutor s-a aflat un român stabilit în Crans-Montana, George, care locuiește cu familia în apropiere. „Am văzut flăcările, fumul și țipetele și m-am gândit că trebuie să fac ceva. A fost un infern – dar am încercat să scot oamenii din clădire cât am putut”, a povestit acesta.

Un alt martor, Gianni, student de 19 ani din Geneva, a intrat în clădire împreună cu tatăl său pentru a ajuta la evacuarea victimelor. „Era cumplit să stai deoparte și să vezi copii de 14-15 ani expuși focului. Nu ne-am gândit la siguranța noastră – a trebuit să intervenim”, a mărturisit el.

Familia Emiliei trăiește zile și nopți pline de incertitudine, însă bunicul său Pierre Pralong a spus că sprijinul comunității îi oferă un oarecare confort. „La o slujbă în memoria victimelor, mulți oameni au venit să întrebe de Emilie. Am încercat să le dau alinare, deși eu însumi sunt devastat. Încă mai sperăm și ne rugăm să o găsim teafără”, a mai adăugat bunicul.

Autoritățile continuă ancheta, iar lista persoanelor dispărute include, din păcate, și un tânăr român de 18 ani, despre care familia nu a mai primit vești de aproape trei zile.