Stațiunea Sinaia, paralizată din cauza gerului. Cu ce probleme se confruntă turiștii aflați în vacanță

Stațiunea Sinaia, paralizată din cauza gerului. Cu ce probleme se confruntă turiștii aflați în vacanță
La început de an, administratorii domeniului schiabil din staţiunea Sinaia se confruntă cu dificultăţi din cauza temperaturilor extrem de scăzute înregistrate la 2.000 de metri altitudine, în Bucegi. Joi, în prima zi a anului, aceștia au anunțat că utilajele de bătut zăpada nu au putut porni după ce, pe timpul nopții, termometrele au arătat minus 25 de grade Celsius.

Autoritățile din Sinaia, nevoite să caute soluții

În plus, autoritățile din Sinaia se confruntă și cu probleme legate de funcţionarea grupurilor sanitare. În noaptea de Revelion, în Valea Soarelui, unde sunt situate pârtiile din Sinaia, s-au înregistrat temperaturi de minus 25 de grade.

Din acest motiv, utilajele de întreţinere a zăpezii au putut fi puse în funcțiune abia după ce au fost conectate la generator.

„Toate ţevile şi vanele îngheţate. Rezervoarele de apă la fel. Circuite de pe stâlpi, la fel”; au anunţat administratorii domeniului schiabil.

Gondola Sinaia a pornit cu întârziere

Gondola din Sinaia a început să funcționeze în prima zi a anului 2026 cu o întârziere de aproximativ o oră, cel mai probabil din cauza problemelor cauzate de temperaturile extrem de scăzute.

„Nu e o scuză, e o realitate. Sunt instalaţii, cu zeci de senzori care îngheţă, pişcă, module care se ard, circuite care se împiedică. Ne pare rău că s-a întâmplat tocmai azi şi ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, au adăugat administratorii pârtiilor în mesajul publicat pe Facebook.

Sinaia. Sursa foto: Facebook:Gondola Sinaia

Probleme legate de funcționarea grupurilor sanitare din Sinaia

Aceștia au menționat că, din cauza țevilor înghețate în pământ, au apărut probleme și la funcționarea grupurilor sanitare de pe munte. Deși pe timpul nopții au fost lăsate aeroterme să funcționeze, apa din instalații s-a congelat.

„În altă ordine de idei, încă o dată, scuze pentru disconfortul creat în prima zi din an. Un an mai bun, infinit mai bun decât dimineaţa asta!”, au transmis administratorii domeniului schiabil al staţiunii, anunţând prelungirea cu jumătate de oră a funcţionării instalaţiilor de transport pe cablu.

