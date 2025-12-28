Refugiul ascuns al Carpaților. Locul în care visele tinereții și libertatea se înălțau deasupra epocii Ceaușescu

Era începutul secolului XX când în Carpații României, în apropierea orașului Predeal, a apărut un drum de munte. Acest drum, așternut printre brazi și traverse de pajiști, urma să lege două văi importante: cea a Râșnoavei și a Pârâului Mic. În apropiere de confluența celor două ape, la aproape 1. 000 de metri altitudine, pământul părea să inspire ceva greu de pus în cuvinte, o combinație de aer rece, silențios și lumini diferite, ca și cum timpul curgea altfel aici. Aceasta era zona pe care oamenii de atunci aveau să o numească Pârâul Rece.

Pe măsură ce calea ferată Ploiești–Brașov s‑a dezvoltat și mai mulți oameni ajungeau în inima Carpaților, a devenit clar că această zonă nu este doar un loc pe hartă, ci o destinație. Drumul auto de la Predeal spre Râșnov, care urma cursul DN73A, a deschis și mai mult accesul către această zonă montană. În scurt timp, locul a început să fie frecventat de oameni nu doar în trecere, ci pentru odihnă și recreere.

Astfel, în prima jumătate a secolului XX, câteva cabane și case de odihnă erau deja ridicate în jurul pârâului care dăduse numele locului. Oamenii din comunitățile apropiate – din Predeal sau satele de la poalele munților – își construiau aici refugii de vară, locuri unde să se răcorească, să se odihnească și să petreacă timp departe de agitație.

În a doua jumătate a secolului XX, după perioada celui de‑al Doilea Război Mondial, Pârâul Rece a început să capete o identitate mai clară. În acele decenii, locul a fost cunoscut ca „stațiunea elevilor și studenților” – sintagmă folosită în presa și ghidurile turistice locale ale vremii pentru a descrie faptul că aici veneau adesea grupuri organizate de tineri pentru tabere, odihnă sau sport.

Nu erau doar cabane izolate. Comunități organizate, cluburi și chiar baze cu biblioteci și terenuri de sport se aflau în stațiune, iar atmosfera din anii ’70–’80 era una de comunitate: tineri veniți în grupuri, cadre didactice, animatori și sportivi care petreceau săptămâni întregi aici. Pârâul Rece nu era doar o destinație montană; era un adevărat refugiu. Aici, tinerii descopereau o libertate care depășea zidurile și regulile epocii Ceaușescu.

În această perioadă, iernile friguroase, cu zăpadă din abundență, au făcut ca locul să fie și un punct de interes pentru sporturi de iarnă. Chiar dacă nu rivaliza cu marile stațiuni de pe Valea Prahovei sau din Poiana Brașov, pârtiile de schi pentru slalom și traseele de schi fond erau incluse în traseele de pregătire ale multor școli de sport montan.

Trecând de perioada comunistă și ajungând în România post‑decembristă, Pârâul Rece și‑a păstrat locul pe harta turismului, dar a suferit transformări. Cabanele și majoritatea clădirilor au fost retrocedate sau privatizate, iar unele au fost transformate în pensiuni și unități de cazare de dimensiuni mici și medii.

Surprinzător pentru unii, populația permanentă este extrem de redusă: mult sub 20 de locuitori atestați, în pofida faptului că zeci de mii de turiști ajung anual aici, atrași de natură, sport sau pur și simplu de aerul de munte.

-în sezonul rece, oamenii vin pentru schi, pentru pârtii cu teleschi și pentru zilele în care zăpada se așterne pe versanți aproape 120 de zile pe an. - în sezonul cald, locul devine un punct de plecare pentru drumeții în Munții Bucegi: spre Cabana Trei Brazi, Cabana Diham, Poiana Secuilor sau Cheile Râșnoavei – trasee clasice care își păstrează marcajele și farmecul.

Pe lângă traseele montane și sporturile de iarnă, vizitatorii pot explora:

-Mănăstirea Franciscană „Sfânta Treime” – la o oră de mers pe jos din stațiune, loc de reculegere și retrageri spirituale;

-Cabana Trei Brazi – accesibilă prin traseu marcat, oferă priveliști către munți și păduri;

-Cabana Diham – traseu marcat de dificultate medie, ideal pentru drumeții de o zi;

-Cheile Râșnoavei – zonă pitorească pentru drumeții și escaladă;

-Cetatea Râșnov – fortificație medievală la aproximativ 15 km;

-Castelul Bran – la circa 25 km, obiectiv istoric și turistic important.

-Sinaia și Castelul Peleș – aproximativ 30 km, reședință regală și atracție arhitecturală;

-Orașul Brașov – centru urban medieval, la circa 20 km, cu Piața Sfatului, Biserica Neagră și muzee locale;

-Alte sate și zone pitorești: Moeciu, Fundata, Peștera–Zărnești, ideale pentru panorame și gastronomie tradițională.

-Drum rutier: DN73A din Predeal, asfaltat și accesibil tot anul;

-Transport public: Gara Predeal + microbuze sau taxiuri locale.

-