Vântul puternic și ninsoarea viscolită afectează mai multe zone ale țării

Vremea s-a înrăutățit semnificativ în România, meteorologii avertizând asupra intensificării vântului, ninsorii și vizibilității reduse în mai multe regiuni ale țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări meteo de cod galben și cod portocaliu pentru rafale puternice de vânt, zdrențe de ninsoare și depuneri de zăpadă viscolită, care pot genera dificultăți în trafic și perturbări ale activităților obișnuite, potrivit datelor publicate de ANM și confirmate de sursele oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit meteorologilor, regiunile vizate sunt în mare parte cele din partea de vest, centru, nord și nord-est, unde se așteaptă intensificări ale vântului ce vor atinge local peste 70–80 de kilometri pe oră și, izolat, chiar peste 90–100 de kilometri pe oră în zona montană înaltă și în depresiunile Carpaților Orientali.

Ninsoarea se combină cu vântul puternic, ceea ce produce fenomene de viscol și de zbătut al zăpezii, reducând semnificativ vizibilitatea pe drumurile naționale și județene. Autoritățile avertizează că acumularea de zăpadă viscolită poate forma troiene și poate îngreuna circulația rutieră, iar pe sectoarele de munte riscul de blocaje temporare este ridicat, mai ales în absența utilajelor de deszăpezire.

Meteorologii recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să își echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă, să reducă viteza și să folosească luminile de întâlnire în condițiile de vizibilitate scăzută. Drumarii sunt mobilizați pe principalele artere rutiere, dar autoritățile recunosc că evoluția fenomenele meteo poate depăși rapid capacitatea de intervenție, în special în zonele extinse afectate de viscol.

Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul pentru Situații de Urgență monitorizează evoluția fenomenele de cod galben și portocaliu și au transmis recomandări pentru populație. Cetățenii sunt sfătuiți să reducă călătoriile neesențiale, să își planifice traseele în funcție de condițiile meteorologice și de eventualele restricții de circulație și să evite expunerea prelungită la temperaturi scăzute.

Autoritățile locale și serviciile de intervenție sunt pregătite să acorde sprijin în situațiile de urgență, inclusiv pentru persoanele fără adăpost și pentru comunitățile izolate, unde accesul poate fi îngreunat de fenomenele de iarnă.

Fenomenul actual face parte dintr-un val mai amplu de vreme rece care afectează regiunea centrală și sud-est europeană, cu alimentări de aer rece polar care determină scăderi ale temperaturii și precipitații specifice sezonului rece. În unele zone, meteorologii au avertizat și asupra riscului de formare a poleiului în urma trecerii fronturilor atmosferice, fapt ce poate crește riscul de alunecare pe drumurile umede sau înghețate.