Vremea

Vântul puternic și ninsoarea viscolită afectează mai multe zone ale țării

Comentează știrea
Vântul puternic și ninsoarea viscolită afectează mai multe zone ale țăriiPrognoza meteo. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Vremea s-a înrăutățit semnificativ în România, meteorologii avertizând asupra intensificării vântului, ninsorii și vizibilității reduse în mai multe regiuni ale țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări meteo de cod galben și cod portocaliu pentru rafale puternice de vânt, zdrențe de ninsoare și depuneri de zăpadă viscolită, care pot genera dificultăți în trafic și perturbări ale activităților obișnuite, potrivit datelor publicate de ANM și confirmate de sursele oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit meteorologilor, regiunile vizate sunt în mare parte cele din partea de vest, centru, nord și nord-est, unde se așteaptă intensificări ale vântului ce vor atinge local peste 70–80 de kilometri pe oră și, izolat, chiar peste 90–100 de kilometri pe oră în zona montană înaltă și în depresiunile Carpaților Orientali.

Viscol

Viscol. Sursa foto: colaj arhiva EVZ

Zăpada viscolită reduce vizibilitatea și îngreunează deplasarea

Ninsoarea se combină cu vântul puternic, ceea ce produce fenomene de viscol și de zbătut al zăpezii, reducând semnificativ vizibilitatea pe drumurile naționale și județene. Autoritățile avertizează că acumularea de zăpadă viscolită poate forma troiene și poate îngreuna circulația rutieră, iar pe sectoarele de munte riscul de blocaje temporare este ridicat, mai ales în absența utilajelor de deszăpezire.

Răsturnare de situație în cazul Rodicăi Stănoiu după ultimele dovezi găsite în urma perchezițiilor
Răsturnare de situație în cazul Rodicăi Stănoiu după ultimele dovezi găsite în urma perchezițiilor
Reguli noi pentru contractele de muncă. Schimbare obligatorie de la 1 ianuarie 2026
Reguli noi pentru contractele de muncă. Schimbare obligatorie de la 1 ianuarie 2026

Meteorologii recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să își echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă, să reducă viteza și să folosească luminile de întâlnire în condițiile de vizibilitate scăzută. Drumarii sunt mobilizați pe principalele artere rutiere, dar autoritățile recunosc că evoluția fenomenele meteo poate depăși rapid capacitatea de intervenție, în special în zonele extinse afectate de viscol.

Autoritățile monitorizează situația și recomandă măsuri preventive

Ministerul Afacerilor Interne și Departamentul pentru Situații de Urgență monitorizează evoluția fenomenele de cod galben și portocaliu și au transmis recomandări pentru populație. Cetățenii sunt sfătuiți să reducă călătoriile neesențiale, să își planifice traseele în funcție de condițiile meteorologice și de eventualele restricții de circulație și să evite expunerea prelungită la temperaturi scăzute.

Autoritățile locale și serviciile de intervenție sunt pregătite să acorde sprijin în situațiile de urgență, inclusiv pentru persoanele fără adăpost și pentru comunitățile izolate, unde accesul poate fi îngreunat de fenomenele de iarnă.

Vremea severă se alătură unei perioade cu precipitații și temperaturi scăzute

Fenomenul actual face parte dintr-un val mai amplu de vreme rece care afectează regiunea centrală și sud-est europeană, cu alimentări de aer rece polar care determină scăderi ale temperaturii și precipitații specifice sezonului rece. În unele zone, meteorologii au avertizat și asupra riscului de formare a poleiului în urma trecerii fronturilor atmosferice, fapt ce poate crește riscul de alunecare pe drumurile umede sau înghețate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:50 - Criza Rachetelor din Cuba. Cele 13 zile când omenirea a privit în abisul nuclear
09:37 - Vântul puternic și ninsoarea viscolită afectează mai multe zone ale țării
09:28 - TikTok a creat haos în Polonia, iar leșii solicită Comisiei Europene o anchetă amplă
09:15 - Răsturnare de situație în cazul Rodicăi Stănoiu după ultimele dovezi găsite în urma perchezițiilor
09:03 - Pește în crustă de sare la cuptor. Preparatul care nu trebuie să lipsească de pe masa de Revelion
08:51 - Reguli noi pentru contractele de muncă. Schimbare obligatorie de la 1 ianuarie 2026

HAI România!

Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste

Proiecte speciale