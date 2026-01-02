Proprietarul barului din Elveția, primele declarații după tragedie: Totul era conform standardelor

Proprietarul barului „Le Constellation”, locul unde noaptea de Revelion s-a transformat într-un coșmar soldat cu zeci de morți și peste o sută de răniți, a făcut primele declarații publice. Jacques Moretti afirmă că localul funcționa în deplină legalitate și că nu își explică felul în care a izbucnit incendiul. El spune că barul fusese verificat în repetate rânduri de autorități.

În interviul acordat publicației elvețiene 24 Heures, Moretti a precizat că unitatea fusese inspectată de trei ori în ultimul deceniu și că „totul a fost făcut conform standardelor”. Împreună cu soția sa, acesta deține mai multe localuri din celebra stațiune montană.

Proprietarul a refuzat să intre în mai multe detalii, menționând că „nu se simte bine” după cele întâmplate.

Jacques și Jessica Moretti, cuplu de origine franceză, au fost invitați de procurori să ofere informații pentru dosar, fără a fi considerați suspecți.

Anchetatorii au cerut lămuriri despre lucrările făcute în trecut, materialele folosite la amenajări, sistemele anti-incendiu și căile de evacuare, notează presa locală.

Potrivit BFM, în momentul izbucnirii incendiului, Jacques Moretti nu se afla în bar, ci într-un alt local pe care îl administrează. Soția sa, prezentă la fața locului, a suferit arsuri la braț, informație confirmată de o sursă apropiată anchetei, citată de „Figaro”.

Șeful poliției din cantonul Valais, Frédéric Gisler, a anunțat că, dintre cele 119 persoane rănite, 113 au fost deja identificate. Tragedia, în care peste 47 de oameni și-au pierdut viața, continuă să ridice dificultăți majore în procesul de identificare.

Până acum, au fost confirmați: 71 de cetățeni elvețieni, 14 francezi, 11 italieni, patru sârbi, un bosniac, un belgian și un portughez. Datele sunt centralizate pe baza informațiilor de la spitale și familii.

Poliția a precizat că identificarea persoanelor decedate este îngreunată de condițiile incendiului, iar expertizele medico-legale vor dura. În același timp, autoritățile din Elveția lucrează alături de mai multe țări – între care Franța, Belgia, Polonia, România, Portugalia, Congo, Serbia, Turcia și Filipine – pentru clarificarea situației tuturor victimelor.