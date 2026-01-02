International

Proprietarul barului din Elveția, primele declarații după tragedie: Totul era conform standardelor

Comentează știrea
Proprietarul barului din Elveția, primele declarații după tragedie: Totul era conform standardelorLe Constellation bar Elveția. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Proprietarul barului „Le Constellation”, locul unde noaptea de Revelion s-a transformat într-un coșmar soldat cu zeci de morți și peste o sută de răniți, a făcut primele declarații publice. Jacques Moretti afirmă că localul funcționa în deplină legalitate și că nu își explică felul în care a izbucnit incendiul. El spune că barul fusese verificat în repetate rânduri de autorități.

„Totul a fost făcut conform standardelor”

În interviul acordat publicației elvețiene 24 Heures, Moretti a precizat că unitatea fusese inspectată de trei ori în ultimul deceniu și că „totul a fost făcut conform standardelor”. Împreună cu soția sa, acesta deține mai multe localuri din celebra stațiune montană.

Proprietarul a refuzat să intre în mai multe detalii, menționând că „nu se simte bine” după cele întâmplate.

Incendiu Elveția

Incendiu Elveția. Sursă foto: X.com

Audieri, dar nu în calitate de suspecți

Jacques și Jessica Moretti, cuplu de origine franceză, au fost invitați de procurori să ofere informații pentru dosar, fără a fi considerați suspecți.

Cele mai stranii legende despre Triunghiul Bermudelor. Zona încă este un mister
Cele mai stranii legende despre Triunghiul Bermudelor. Zona încă este un mister
Un atac inspirat de ideologia ISIS, împiedicat de FBI. Era planificat pentru noaptea de Revelion
Un atac inspirat de ideologia ISIS, împiedicat de FBI. Era planificat pentru noaptea de Revelion

Anchetatorii au cerut lămuriri despre lucrările făcute în trecut, materialele folosite la amenajări, sistemele anti-incendiu și căile de evacuare, notează presa locală.

Potrivit BFM, în momentul izbucnirii incendiului, Jacques Moretti nu se afla în bar, ci într-un alt local pe care îl administrează. Soția sa, prezentă la fața locului, a suferit arsuri la braț, informație confirmată de o sursă apropiată anchetei, citată de „Figaro”.

Naționalitățile victimelor identificate până acum

Șeful poliției din cantonul Valais, Frédéric Gisler, a anunțat că, dintre cele 119 persoane rănite, 113 au fost deja identificate. Tragedia, în care peste 47 de oameni și-au pierdut viața, continuă să ridice dificultăți majore în procesul de identificare.

Până acum, au fost confirmați: 71 de cetățeni elvețieni, 14 francezi, 11 italieni, patru sârbi, un bosniac, un belgian și un portughez. Datele sunt centralizate pe baza informațiilor de la spitale și familii.

Poliția a precizat că identificarea persoanelor decedate este îngreunată de condițiile incendiului, iar expertizele medico-legale vor dura. În același timp, autoritățile din Elveția lucrează alături de mai multe țări – între care Franța, Belgia, Polonia, România, Portugalia, Congo, Serbia, Turcia și Filipine – pentru clarificarea situației tuturor victimelor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Cele mai stranii legende despre Triunghiul Bermudelor. Zona încă este un mister
23:51 - Un atac inspirat de ideologia ISIS, împiedicat de FBI. Era planificat pentru noaptea de Revelion
23:43 - Venus Williams, surpriza de la Australian Open. Va fi cea mai în vârstă jucătoare
23:33 - Proprietarul barului din Elveția, primele declarații după tragedie: Totul era conform standardelor
23:24 - Mihai Gâdea, gest emoționant la înmormântarea tatălui Loredanei Groza. Ce legătură a avut prezentatorul cu familia ar...
23:14 - Călin Georgescu, îndemn pentru români după tragedia din Elveția: Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale