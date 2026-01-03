Tragedia din Elveția. Povestea fotbalistului care a intrat în flăcări pentru a-și salva iubita

Apar noi detalii despre tragedia care a zguduit Elveția. Grav rănit în incendiul care a devastat un bar din Crans-Montana în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, fotbalistul echipei FC Metz, Tahirys Dos Santos, şi-a salvat iubita, blocată în interiorul clădirii, riscându-şi propria viaţă.

Jucătorul, în prezent internat într-un spital german după ce a suferit arsuri de gradul doi, a fost rănit în timp ce îşi salva partenera, care era se a rămas blocată în clubul cuprins flăcări.

Agentul său, Christophe Hutteau, a oferit detalii pentru BFM TV.

„Tahirys se afla la primul etaj al barului când a izbucnit incendiul. A reuşit să scape din flăcări şi şi-a dat seama că prietena lui era încă înăuntru. S-a întors să o salveze din flăcări. Pe lângă faptul că a fost o victimă, Tahirys este un erou, s-ar putea spune”, a spus el.

Dos Santos, în vârstă de 19 ani, suferă şi o leziune la cap şi este tratat în prezent într-un spital din Stuttgart, Germania, în aşteptarea transferului la Spitalul Mercy din Metz, Franţa. Familia şi prietenii îi sunt alături, iar clubul FC Metz menţine legătura constant cu agentul său.

Autorităţile elveţiene au anunţat deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului care a fost cuprins de un incendiu în noaptea de Anul Nou la staţiunea de schi Crans-Montana, tragedie soldată cu 40 de morţi şi 119 răniţi, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Aceştia sunt „acuzaţi de omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi incendiere din culpă”, se arată într-un comunicat al poliţiei şi parchetului cantonului Valais.

În document nu este menționat dacă s-a dispus arestarea preventivă şi subliniază că „prezumţia de nevinovăţie se aplică până la pronunţarea unei condamnări definitive”.

Poliția a identificat primele patru victime care au murit în incendiul devastator izbucnit într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, în noaptea de Revelion.

Potrivit poliției, cadavrele a două tinere elvețiene, în vârstă de 21 și 16 ani, și ale a doi tineri elvețieni, de 18 și 16 ani, au fost predate familiilor. Nu au fost făcute publice alte detalii despre victime, inclusiv numele acestora.

Primul deces al cărui nume a fost dezvăluit este cel al unui adolescent italian, jucător de golf.