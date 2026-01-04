Țoiu, mesaj legat de românul care a murit în incendiul din Elveția. Ministrul a luat legătura cu eroul care a salvat zeci de vieți

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a transmis condoleanţe familiei tânărului român care şi-a pierdut viaţa în incendiul din Elveția. De asemenea, oficialul a luat legătura cu românul care a scos din clubul morții peste 80 de oameni.

„Am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire. Din păcate, am fost informaţi de familie şi de autorităţile elveţiene că a fost confirmat decesul său. (...) mult prea repede a fost luat de lângă ei”, a afirmat Ţoiu.

Ea a adăugat că l-a contactat telefonic pe George, românul care a acţionat voluntar alături de echipele de intervenţie în noaptea incendiului, pentru a-i mulţumi pentru curajul său.

„În urma tragediei din Crans-Montana, a urmat un proces dificil de identificare a victimelor şi, alături de familia şi apropiaţii săi, am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire. Din păcate, am fost informaţi de familie şi de autorităţile elveţiene că a fost confirmat decesul său. Transmit condoleanţe familiei îndoliate; mult prea repede a fost luat de lângă ei. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a scris ea pe Facebook.

Ministrul de Externe a subliniat că această tragedie „reamintește în mod dureros de incendiul de la Colectiv”.

„În faţa unei tragedii de asemenea amploare, doar solidaritatea umană poate să fie răspunsul. Colegii noştri din Ambasada de la Berna şi consulul României au fost alături de mama tânărului, acordând asistenţa necesară”, a detaliat ministrul.

Ţoiu a explicat că România, prin mecanismul european de urgenţe civile, a oferit sprijin pentru transferul unor răniţi din Elveţia către spitale din Franţa. Operaţiunea a fost coordonată de DSU şi a fost realizată cu o aeronavă a MApN.

„În momentele critice, alături de intervenţia instituţiilor, contează enorm curajul şi decizia de a ajuta a celor din jur, aşa cum a făcut şi George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgenţă în noaptea incendiului. L-am sunat să îi mulţumesc pentru gestul său, unul profund uman, dar care face şi cinste României. Îmi vor rămâne alături cuvintele lui clare: «Dacă pot să ajut, nu stau la discuţii»”, a afirmat Oana Ţoiu.

Duminică, Ministerul Afacerilor Externe a anunţat decesul cetăţeanului român dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana. MAE a dat asigurări că Ambasada României la Berna menţine legătura cu familia victimei.

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristeţe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.