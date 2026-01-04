Proprietarii barului ars din Elveția, anchetați penal. Sunt acuzați de ucidere din culpă

Autoritățile elvețiene au anunțat deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi proprietari francezi ai barului din stațiunea Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit în incendiul izbucnit în noaptea de Revelion.

Poliția cantonului Valais a transmis că cei doi sunt acuzați de omor și vătămare corporală din culpă, precum și de provocarea din culpă a unui incendiu de proporții.

„Sunt acuzați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea din culpă a unui incendiu de proporții”, a transmis poliția din cantonul Valais, unde se află Crans-Montana, potrivit dw.com.

Autoritățile au subliniat că procedura nu înlătură drepturile celor investigați: „Trebuie reținut faptul că prezumția de nevinovăție se aplică până la pronunțarea unei condamnări definitive”.

Incendiul s-a soldat cu 40 de morți și 119 răniți, mulți fiind adolescenți sau tineri de aproximativ 20 de ani. Identificarea victimelor continua încă sâmbătă.

Anchetatorii analizează dacă regulile de siguranță au fost respectate în timpul petrecerii. Unul dintre proprietari a declarat anterior că normele au fost respectate. Conform site-ului barului, capacitatea localului era de 300 de persoane, plus alte 40 pe terasă.

Beatrice Pilloud, procurorul-șef al cantonului Valais, a precizat că regulile de siguranță sunt elementul central al investigației. Specialiștii în securitate la incendiu au ridicat deja semne de întrebare privind numărul ieșirilor de urgență, dar și în legătură cu materialele fonoizolante de sub tavan.

Cei doi proprietari, care formează și un cuplu, au declarat presei că sunt devastați și că au cooperat cu autoritățile.

Pilloud a explicat că o posibilă cauză ar putea fi legată de efectele pirotehnice folosite în timpul petrecerii: n„artificiile tip bengală sau scânteile montate pe sticlele de șampanie” au fost „ridicate prea aproape de tavan”.

Imagini difuzate pe rețelele sociale surprind momentul în care tavanul jos ia foc, iar flăcările se extind rapid. Incendiul a pornit în subsolul localului La Constellation, în jurul orei 1:30 (00:30 GMT), martorii relatând că accesul către parter se făcea pe o singură scară „îngustă”.

Stephane Ganzer, responsabilul principal pe securitate al cantonului Valais, a comentat la radioul public situația creată: „un astfel de accident uriaș, cu foc, în Elveția, înseamnă că ceva n-a funcționat — poate materialele, poate organizarea la fața locului. Ceva nu a funcționat și cineva a greșit, sunt sigur de asta”.