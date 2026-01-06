Incendiul de la Le Constellation scoate la iveală trecutul întunecat al proprietarului

În noaptea de Anul Nou, un incendiu devastator a izbucnit în barul „Le Constellation”, situat în stațiunea elvețiană Crans-Montana, provocând moartea a 40 de persoane și rănirea altor 116. Majoritatea victimelor erau tineri, iar ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei, potrivit The Guardian.

Potrivit AP, managerul francez al barului, Jacques Moretti, împreună cu soția sa Jessica, se află sub investigație în Elveția pentru „omor prin neglijență”.

Ancheta are ca scop identificarea responsabilităților, atât ale cuplului, cât și ale autorităților locale din comuna Crans-Montana, în contextul lucrărilor de renovare efectuate după achiziționarea localului abandonat în 2015.

Jacques Moretti, originar din Corsica, are antecedente judiciare în Franța.

Conform Le Dauphiné Libéré, acesta a fost condamnat în 2008 de Tribunalul Corecțional din Annecy, Haute-Savoie, pentru proxenetism.

Decizia instanței a prevăzut „12 luni de închisoare, dintre care opt cu suspendare” pentru fapte comise în 2005.

Incendiul, descris ca fiind extrem de rapid și violent, a surprins clienții barului în interior, mulți dintre aceștia fiind minori sau tineri adulți.

Potrivit poliției cantonului Valais, printre victime se află 22 de elvețieni, 18 străini și o persoană cu dublă cetățenie franceză. În total, jumătate dintre decedați erau minori, cu vârste între 14 și 39 de ani.

🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭 ⚫️ 🇨🇭 TRIBUTE: Stefan Ivanovic, 31 years old, security guard at Le Constellation bar in Crans-Montana, was a man of great kindness, always ready to help others. On the night of December 31, 2025, to January 1, 2026, during the deadly fire, he stayed… pic.twitter.com/GHWnyOMOCI — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 4, 2026

Printre răniți, se numără 69 de elvețieni, 23 de francezi și 12 italieni, unii având dublă cetățenie, conform datelor furnizate de Quai d’Orsay. Noul bilanț confirmă moartea a nouă cetățeni francezi.

O ceremonie în memoria victimelor este programată vineri la Crans-Montana, la care va participa și președintele Franței, Emmanuel Macron.

Autoritățile locale și diplomatice fac apel la respectarea intimității familiilor îndoliate și la cooperarea continuă cu anchetatorii elvețieni.

Ancheta în desfășurare va stabili, printre altele, dacă lucrările de renovare efectuate în 2015 la barul „Le Constellation” au contribuit la rapiditatea și gravitatea incendiului.

Procurorii continuă să adune probe și să audieze martori pentru a clarifica modul în care s-a produs tragedia și eventualele responsabilități penale.