Istoria secretă a Halloween-ului. Cum a apărut cea mai înfricoșătoare sărbătoare

Halloween-ul, sărbătoarea care astăzi este asociată cu costumele înfricoșătoare, dovlecii sculptați și dulciurile oferite copiilor, își are rădăcinile cu peste două milenii în urmă, în tradițiile popoarelor celtice.

Originile sale sunt adânc înrădăcinate în festivalurile de toamnă care marcau trecerea dintre sezoane și încearcă să explice atât frica omului de moarte, cât și dorința de protecție și prosperitate. Istoricii consideră că Halloween-ul își are rădăcinile în festivalul celtic Samhain, sărbătorit în special în Irlanda, Scoția, Țara Galilor și partea de nord a Franței, cu aproximativ 2.000 de ani în urmă.

Samhain marca sfârșitul sezonului de recoltă și începutul iernii, perioada asociată cu întunericul, frigul și moartea. Această sărbătoare avea loc în noaptea de 31 octombrie și era considerată un moment în care granița dintre lumea celor vii și cea a morților era extrem de subțire.

Celticii credeau că în această noapte spiritele celor decedați se întorceau printre cei vii, ceea ce putea aduce atât binecuvântări, cât și ghinion sau nenorociri.

Pentru a proteja comunitățile și a alunga spiritele rele, oamenii aprindeau focuri mari și purtau costume realizate din piei de animale sau măști înfricoșătoare, care să îi transforme într-un fel de „spirite” capabile să intimideze fantomele.

Odată cu răspândirea creștinismului în Europa, tradițiile păgâne ale Samhain-ului au fost încet încet integrate și adaptate de biserică.

În secolul al VIII-lea, Papa Grigore al III-lea a mutat sărbătoarea creștină a Tuturor Sfinților (All Saints’ Day) pe 1 noiembrie, pentru a înlocui festivalurile păgâne de toamnă. Noaptea de dinainte, 31 octombrie, a devenit astfel cunoscută ca „All Hallows’ Eve” – termenul care, în timp, a evoluat în „Halloween”.

În această perioadă, oamenii obișnuiau să aprindă lumânări la mormintele celor dragi și să participe la procesiuni religioase. Totodată, tradiția de a merge din casă în casă cerând alimente sau oferind rugăciuni pentru sufletele morților, cunoscută sub denumirea de „souling”, a contribuit la formarea obiceiului modern de „trick or treat” (dulce sau o farsă).

Halloween-ul a ajuns în America odată cu imigrația irlandezilor, în special în timpul Marii Foamete din Irlanda din anii 1840. Aceștia au adus cu ei obiceiurile tradiționale: sculptarea dovlecilor, purtarea de costume și poveștile despre fantome și spirite. În loc de napi sau sfeclă, care erau folosite în Irlanda pentru sculptură, imigranții au adoptat dovleacul, mai mare și mai ușor de modelat.

În Statele Unite, Halloween-ul a evoluat rapid de la o sărbătoare comunitară la o festivitate axată pe distracție, dulciuri și petreceri. Jocurile și activitățile pentru copii, precum trick-or-treating-ul, au devenit populare în secolul al XX-lea, iar costumele nu mai erau doar pentru speriat spiritele, ci și pentru divertisment.

Multe dintre elementele asociate astăzi cu Halloween-ul își au rădăcinile în tradițiile inițiale. Dovlecii sculptați, cunoscuți sub denumirea de „Jack-o’-lanterns”, provin dintr-o legendă irlandeză despre un om chipeș numit Stingy Jack, care a păcălit Diavolul și a fost condamnat să rătăcească între lumi cu o lanternă făcută dintr-un nap.

Costumele înfricoșătoare sunt un alt element moștenit de la Samhain. Inițial, oamenii își acopereau chipurile pentru a nu fi recunoscuți de spiritele rătăcitoare. Astăzi, ele includ fantome, vrăjitoare, monștri și personaje din filme sau cultura pop.

De asemenea, tradiția dulciurilor are rădăcini adânci. În Europa medievală, oamenii ofereau prăjituri și alimente pentru sufletele celor morți sau pentru cei care le cereau ajutorul în noaptea de Halloween. Această practică a fost adaptată și transformată în oferirea de bomboane copiilor care colindă casele în noaptea de 31 octombrie.

În prezent, Halloween-ul este sărbătorit pe scară largă în întreaga lume, cu precădere în Statele Unite, Canada, Irlanda și Marea Britanie, dar și în alte țări care au adoptat tradițiile americane. De la petreceri tematice și parade costume, la filme și decorațiuni înfricoșătoare, Halloween-ul a devenit o sărbătoare atât a distracției, cât și a creativității.

Pe lângă divertisment, sărbătoarea păstrează încă o legătură simbolică cu moartea și memoria celor trecuți, amintind de originile sale celtice și de modul în care omul a încercat, de-a lungul secolelor, să înfrunte frica de necunoscut.