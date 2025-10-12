Dovleacul în diferite culturi. De la Samhain la plăcinta noastră

Puține simboluri de toamnă sunt mai recognoscibile decât dovleacul. El umple piețele, apare în ritualuri ale recoltei și luminează nopțile de Halloween. În spatele acestui fruct stă o poveste bogată: origini precolumbiene, migrarea obiceiurilor celtice în America, apoi reîntoarcerea globală prin cultura pop. În unele culturi este simplă hrană, în altele este ofrandă pentru strămoși sau emblema unei identități rurale idealizate.

În plan botanic, dovleacul aparține genului Cucurbita și a fost domesticit în Americi, devenind rapid un aliment versatil și simbol al toamnei. El reprezintă rodnicia, fiind legat de finalul ciclului agrar și de ideea de abundență. În multe culturi, el apare la granița dintre util și ritualic. Literatura de popularizare îl descrie ca pe un „pepo”, fruct mare, cu coajă tare, folosit ca hrană pentru oameni și pentru animale și decor sezonier.

În imaginarul rural european și nord-american, acest fruct marchează pragul dintre muncă și sărbătoare. Piețele de toamnă, paradele agricole și festivalurile locale îl pun în centru. În Statele Unite a ajuns să concentreze estetica sezonului: baloți de fân, ghirlande de cucurbitacee, vitrine portocalii. În timp, piețele de semințe, cataloagele ilustrate și presa au cimentat imaginea.

Tot ce înseamnă recoltă se leagă natural de dovleac. Pictura sezonieră, fotografiile de familie și meniurile de toamnă îi amplifică sensul de „plin” și „îndestulat”. În multe surse populare și materiale educative, dovleacul este prezentat drept fructul emblematic al toamnei, atât în Europa, cât și în America de Nord. El se folosește în supe, plăcinte, budinci, dar rămâne și semn decorativ al timpului care se contractă.

Povestea de Halloween începe cu altă rădăcinoasă. În Irlanda și Scoția, oamenii scobeau napi, sfeclă sau rutabaga în ajunul sărbătorii Tuturor Sfinților, aprinzându-le pentru a alunga spiritele. Acele felinare se legau de mitul lui Stingy Jack, condamnat să rătăcească purtând un cărbune aprins într-un nap. Când tradiția a ajuns în America, dovlecii, mai mari și mai ușor de sculptat, au înlocuit napii.

Legătura dintre Samhain și Halloween explică de ce dovleacul însoțește ideea de hotar între lumi. Strămoșul sărbătorii celebrează sfârșitul sezonului agricol și întâlnirea cu nevăzutul. Migrarea obiceiului în SUA a întâlnit o cultură a recoltelor bogate, unde dovlecii erau din abundență. Din secolul al XIX-lea, presa, ilustrațiile și comunitățile de imigranți au consolidat imaginea, iar dovleacul s-a lipit de Halloween nu doar practic, ci și narativ.

În scurt timp, America a exportat înapoi în Europa un Halloween portocaliu, plin cu dovleci. Azi, manualele, enciclopediile și muzeele amintesc explicit că totul a pornit de la napi, dar s-a transformat pe sol american. În muzee irlandeze se expun „ghost turnips”, iar presa culturală reia anual povestea. În imaginarul global, dovlecii rămân miezul vizual al sărbătorii, potrivit Enciclopediei Britannica.

În spațiul românesc, dovleacul este în primul rând hrană. Este folosit la plăcinte, supe, copturi, însoțind posturile și toamna târzie. Din semințe se făcea ulei gustos, obținut în „uleinițe” locale, mai ales în zone precum Țara Hațegului. Această utilizare veche arată cum era valorizat integral: miezul ca mâncare, semințele ca resursă prețioasă. Multe rețete contemporane reinterpretează tradiția, păstrând însă dulceața specifică.

În credințele populare, apar mențiuni discrete despre dovleac și semințele lui. În dicționare de simboluri și culegeri etnografice, semințele pot figura între darurile rituale către moașă, indicând ideea de rod și ocrotire. Visul cu bostani capătă interpretări legate de sănătate sau noroc. Aceste note confirmă o prezență simbolică modestă, dar reală, în lumea gesturilor de familie.

Cultural, coabitează două imagini: dovleacul domestic, al cuptorului, și dovleacul festiv, împrumutat de la Halloween. În multe case, plăcinta conviețuiește cu felinare sculptate, dovadă că tradiția locală absoarbe mode culturale fără a-și pierde centrul. Gastronomic, blogurile și autorii români popularizează tehnici și soiuri, de la plăcinta clasică la ciorbe regionale. Prin această dublă ipostază, fructul rămâne prezent. În cultura românească nu este o mască. El hrănește, semnifică, decorează și creează punți între generații, potrivit Dicționarului de Simboluri și Credințe Tradiționale Românești.

În Mexic, dovleacul are o prezență istorică profundă, cu semințe descoperite arheologic și soiuri cultivate de milenii. Preparatul „calabaza en tacha”, dovleac confiat în sirop cu scorțișoară și citrice, este legat de Zilele Morților, când ofrandele pentru strămoși includ mâncărurile preferate. În Oaxaca și alte regiuni, dovlecii se găsesc pe altare, lângă florile de cempasúchil și turtele dulci.

Istoric, dulcele de dovleac în Mexic a fost influențat de introducerea trestiei de zahăr în epoca colonială. Tehnica fierberii în „tachas” a dat numele desertului, dar rădăcina precolumbiană rămâne. Rețete contemporane, materiale jurnalistice și organizații gastronomice consemnează acest rol ritual. În mod simbolic, acolo semnifică recunoștință și continuitate. Un gust care cheamă sufletele acasă, pentru o noapte.

În alte spații, dovleacul poartă sensuri ale recoltei și familiei. La americani, piesa de rezistență a Zilei Recunoștinței este plăcinta de dovleac, semn de abundență și împărtășire. În materialele educaționale și populare, fructul rămâne emblema sezonului, asociat cu mesele mari și decorul rustic. Această încărcătură culturală îl transformă într-un marker identitar al toamnei.