Ritualul dovlecilor de Crăciun. Ne arată cum vom sta cu banii în 2024

Ritualul dovlecilor este o tradiție mai puțin populară în România, dar care a început să capete notorietate. Această legumă este legată de trei superstiții. Două au legătură cu masa bogată pe care o servim în noaptea dintre ani, iar în alta se sparg în anumite zile pentru a vedea situația financiară din anul ce abia începe.

Ritualul dovlecilor de Crăciun și Revelion

Legumele și fructele joacă un rol important în perioada sărbătorilor de iarnă în Muntenia. Pe Valea Superioară a Prahovei există ritualul dovlecilor, care ne duce cu gândul la ceremoniile romane. Trebuie să pregătești doi dovleci. Primul se sparge în spatele gospodăriei pe 23 decembrie, după venirea primei cete de colindători.

Cel de-al doilea dovleac se sparge în fața casei în prima oră din noul an. Dacă se sparge în mai mult de trei bucăți, va fi un an bun pentru familia respectivă. Dacă semințele se împrăștie va fi un an bun, cu bani. Dacă semințele nu se împrăștie va fi un an prost financiar. Dacă este înnegrit în interior sau cu mucegai, un membru al familiei se va îmbolnăvi, spunea profesorul de istorie Vasile Focșeneanu, din Breaza, pentru Mediafax.

De ce să mănânci dovleac de Revelion

Ritualul dovlecilor de Crăciun și Revelion nu este singurul care se practică la noi în țară. Ca tradiție de Anul Nou, el este considerat o legumă sacră care dă stabilitate și statornicie, spune profesorul de istorie.

„Dovleacul, ca şi tradiţie de Anul Nou, este considerat o legumă sacră, consumat de Revelion, el dă stabilitate, e semnul statorniciei. Boabele de struguri, șapte la număr, consumate în perioada de trecere în noul an sau 12 la număr, înseamnă comuniunea între semeni. Strugurele este şi el un fruct specific zonei noastre”, a explicat etnologul din Breaza.

În România se practică și ritualul dovlecilor cu monezi. În unele zone este obiceiul ca oamenii să pună o monedă în interiorul dovleacului, care este apoi tăiat în felii şi servit la masă. Se spune că persoana care găseşte moneda în felia de dovleac va avea noroc în noul an.

Ritualul dovlecilor. Cu îl poți servi la masa de Revelion

Gospodinele din zonele unde se respectă ritualul dovlecilor fac tarte sau plăcinte din această legumă pentru a o putea servi la masă de Revelion. Dovleacul poate fi servit și copt, cu sare, oregano, piper, ulei de măsline și un cubuleț de unt deasupra.

Persoanele care vor să își surprinsă invitații pot alege să fiarbă sarmalele în foi de varză într-un dovleac. Decupați capacul acestuia, scoateți semințele și scobiți cu ajutorul unei linguri până când mai rămâne aproximativ un centimetru de pulpă. Pune dovleacul într-un vas ce poate fi băgat la cuptor. Pe fundul lui pune bețe de mărar uscat și puțină varză tocată mărunt.

Așează sarmalele și pune puțin bulion printre ele. Deasupra mai pune un strat de varză tocată, toarnă apă și apoi pune capacul. Vasul cu dovleacul se dă la cuptorul preîncălzit la 160 de grade Celsius pentru aproximativ trei ore.