Halloween: Legenda lui Stingy Jack și povestea dovleacului sculptat

O întrebare a cărui răspuns îl aflăm din postarea de pe Facebook a jurnalistului Mirel Curea.

„Domnul Cristian Apetrei este un savant. Cine nu crede, să dea o căutare. Dar omul nu este doar savant, ci este unul din categoria aia care scotocește prin sertarele cunoașterii, după care sintetizează și mai și împărtășește. Asta, pentru că încă nu a înțeles că proștii nu pot fi clintiți, iar ăia cu mai multă minte scotocesc și ei. Dar nah, ăsta este destinul unora, să-și bată capul cu prostia altora, în ciuda felgmelor groase pe care le încasează în drum. Acum, și-a mutat ochii din microscop, ca să explice temeinic cum este cu sărbătoarea asta, care decompensează an de an tot ce însemnă delir-misticienii neamului, scrie jurnalistul Mirel Curea, care face trimitere la explicațiile lui Cristian Apetrei.



„Mai nou, circula intensiv in mediile „baietilor de altar” postari despre natura satanista a Haloweenului. Aia care cred sincer in satanismul Haloweenului cred probabil sincer in tot felul de alte prostii. Cei care vor sa foloseasca prilejul pentru ca sa mai adune niste puncte politice au pierdut o ocazie de a tacea si si-au demonstrat inca odata cu brio incompetenta si nestiinta care ar putea doar sa-i ajute sa mai piarda niste puncte.

Se discuta foarte mult despre originea cuvantului, care, pentru cei care au cat de cat cunostinte inseamna „All Hallows’ Even” adica ziua tuturor sfintilor. Care e pe 1 noiembrie. Mi s-a replicat ca Haloween este in seara de dinainte. Pai, ce pot sa va spun si eu? De Ajunul Craciunului ati auzit ? Momentul ala pe care inca il astept in fiecare an pentur ca-l aduce in sine pe Mos Craciun? Sau de Ajunul Pastelui? Cand se merge la Inviere? Haideti sa fim seriosi! Pe de alta parte, am citit zilele astea si varianta „All Hallows Eve”, adica tocmai ajunul zilei tuturor sfintilor.

Un al doilea argument impotriva naturii sataniste a Haloweenului este si acela ca seara de Haloween este tocmai o celebrare a infrangerii diavolului. De legenda lui „Stingy Jack” ati auzit?

Potrivit poveștii, Stingy Jack l-a invitat pe Diavol să bea ceva cu el. Fidel numelui său, Stingy Jack nu a vrut să-și plătească băutura, așa că l-a convins pe Diavol să se transforme într-o monedă pe care Jack s-o foloseasca pentru ca sa cumpere alcoolul. Odată ce Diavolul a făcut acest lucru, Jack a pus moneda (adica pe Scaraotchi insusi) în buzunar lângă o cruce de argint, ceea ce l-a împiedicat pe Diavol să revină la forma sa originală.

Jack l-a eliberat pe Diavol

In cele din urmă, Jack l-a eliberat pe Diavol, cu condiția să nu-l deranjeze timp de un an și ca, dacă Jack ar muri, să nu-i revendice sufletul. În anul următor, Jack l-a păcălit din nou pe Diavol să se cațere într-un copac pentru a-i culege un mar. În timp ce Diavolul era sus în copac, Jack a sculptat un semn al crucii în scoarța copacului, astfel încât Diavolul să nu poată coborî până când i-a promis lui Jack să nu-l deranjeze încă zece ani.

Curând după aceea, Jack a murit. După cum spune legenda, Dumnezeu nu a putut primi un cetatean atat de pacatos ca el in Rai. Diavolul, supărat de renghiurile pe care i le jucase Jack și ținându-se de cuvânt să nu-și revendice sufletul, nu l-a lăsat pe Jack să intre în iad. L-a trimis pe Jack în noaptea întunecată cu doar un cărbune aprins pentru a-și lumina drumul. Jack a pus cărbunele într-un nap tăiat și de atunci cutreiera Pământul cu el. Irlandezii (de unde provine legenda) au început să se refere la această figură fantomatică drept „Jack of the Lantern” și apoi pur și simplu „Jack O’Lantern”.

Halloween. Oamenii au început să-și facă propriile versiuni ale felinarelor lui Jack

Această poveste s-a bazat probabil pe o etimologie paralelă a termenului „jack-o-the-lantern” ca fiind asemănătoare cu „will-o-the-wisp”, o lumină misterioasă văzută în zonele împădurite sau mlăștinoase noaptea – uneori cu cauze naturale, alteori ca urmare a unor copii răutăcioși care aprind felinare.