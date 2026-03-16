Cât costă cel mai ieftin bilet la finala Ligii Campionilor, care se dispută la Budapesta 

UEFA a anunțat, luni, că cele mai ieftine bilete pentru finala Ligii Campionilor de la Budapesta vor costa 70 de euro, iar tichetele destinate publicului larg vor fi distribuite printr-un sistem de loterie.

Finala Ligii Campionilor este programată pe data de 30 mai și va avea loc la Budapesta, pe Puskas Arena. Suporterii pot participa și la finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, care se va disputa pe data de 23 mai la Oslo, în Norvegia, pe stadionul Ullevaal.

Cele mai ieftine bilete pornesc de la 20 de euro, iar vânzarea tichetelor pentru toate competițiile de club organizate de UEFA a început luni, pe data de 16 martie.

Structura prețurilor diferă de cea aplicată la marile turnee internaționale, precum Cupa Mondială și Campionatul European, unde biletele sunt, de regulă, mult mai scumpe și au stârnit numeroase critici din partea suporterilor.

Înregistrările pentru cumpărarea biletelor prin portalul UEFA sunt deschise, iar vânzările pentru finala Ligii Campionilor se încheie pe 19 martie.

Biletele vor fi distribuite printr-o loterie, nu prin sistemul „primul venit, primul servit” sau prin modelele de prețuri dinamice tot mai folosite la marile evenimente sportive.

UEFA a anunțat că majoritatea biletelor pentru cele patru finale vor ajunge la suporterii echipelor participante și la publicul larg, iar peste 40% din tichetele pentru finala Ligii Campionilor vor fi rezervate fanilor, în cele mai ieftine două categorii de preț.

Prețurile biletelor pentru finala Europa League, programată pe data de 20 mai la Istanbul, pornesc de la 40 de euro și pot ajunge până la 240 de euro, iar tichetele pentru finala Conference League, care va avea loc pe data de 27 mai la Leipzig, încep de la 25 de euro și pot ajunge până la 190 de euro.