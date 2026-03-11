Când pot fi găsite cele mai ieftine bilete de avion. Expert în turism: Sistemele de prețuri se resetează atunci

Un expert în călătorii susține că ora la care sunt cumpărate biletele de avion poate influența prețul. Cele mai mici tarife ar putea apărea în jurul orei 4:00 dimineața, când cererea este redusă, relatează publicația Express.

Momentul din zi în care este făcută o rezervare online poate avea un impact important asupra prețului biletelor de avion. Un expert în călătorii din Statele Unite spune că unele dintre cele mai mici tarife pot apărea la câteva ore după miezul nopții, atunci când interesul pentru căutări este redus.

Jamie Fraser, expert în turism la Wild Packs, susține că intervalul dintre orele 4:00 și 5:00 dimineața este adesea cel mai favorabil pentru rezervări. În această perioadă, puțini utilizatori caută zboruri, iar sistemele informatice ale companiilor aeriene își actualizează tarifele după resetarea nocturnă.

„Majoritatea oamenilor caută zboruri dimineața devreme, în timp ce beau cafea, dar exact atunci toți ceilalți fac același lucru. Când sistemele companiilor aeriene văd acea creștere bruscă a cererii, prețurile pot crește rapid. Cel mai ieftin moment pentru a rezerva este de obicei în primele ore ale dimineții, în jurul orei 4.00 sau 5.00 dimineața, când mult mai puțini oameni caută și sistemele de prețuri ale companiilor aeriene s-au resetat peste noapte. Dacă nu sunteți dispus să setați o alarmă la 4 dimineața, următoarea cea mai bună opțiune este seara târziu. Rezervarea între orele 20:00 și 22:00 poate economisi totuși aproximativ 5% în comparație cu acea fereastră aglomerată de dimineață”, a explicat expertul.

Potrivit specialistului, una dintre cele mai scumpe perioade pentru rezervarea zborurilor este dimineața, între orele 9:00 și 10:00. În acest interval, numărul căutărilor crește brusc, deoarece mulți utilizatori verifică oferte de vacanță la începutul programului de lucru sau în timp ce își beau cafeaua.

Creșterea cererii determină sistemele de tarifare ale companiilor aeriene să ajusteze prețurile, iar acest lucru poate duce la majorări rapide.

Mulți turiști urmăresc ziua săptămânii în care fac rezervarea, însă specialiștii spun că ora exactă poate conta chiar mai mult. În mod tradițional, marțea și duminica sunt considerate zile în care pot apărea oferte avantajoase.

Economiile cele mai mari pot apărea atunci când o zi mai puțin aglomerată este combinată cu o oră neobișnuită pentru rezervări.

Expertul recomandă și folosirea alertelor de preț pentru zboruri, în locul verificării repetate a ofertelor. Aceste instrumente pot anunța automat momentul în care tarifele scad.

Pentru zborurile pe distanțe lungi, momentul rezervării în raport cu data plecării este, de asemenea, important. În cazul călătoriilor internaționale, cele mai bune prețuri sunt întâlnite frecvent cu aproximativ 13 până la 21 de zile înainte de plecare.