Cele mai bune perioade pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. Greșeala pe care o poți evita dacă vrei o escapadă de Sărbători

În trecut, marțea era considerată ziua ideală pentru a cumpăra bilete de avion, însă această regulă nu mai este valabilă. În prezent, experții citați de Travel and Leisure le recomandă turiștilor să își planifice perioada de rezervare în funcție de tipul zborului, astfel încât să obțină cele mai bune tarife.

Biletele pentru zborurile interne sunt, de regulă, mai ieftine dacă sunt cumpărate cu una până la trei luni înainte de plecare, în timp ce pentru cursele internaționale, rezervările efectuate cu două până la șase luni înainte oferă, de obicei, cele mai bune tarife.

„În aceste intervale veți găsi adesea cel mai bun echilibru între disponibilitate și preț înainte ca cererea de ultim moment să apară”, spune Jesse Neugarten, fondator și CEO al Dollar Flight Club.

Henri Chelhot, CEO FlightHub, afirmă că prețurile variază constant în funcție de cerere, concurență și sezon. El le recomandă călătorilor să seteze alerte tarifare și să urmărească evoluția prețurilor.

„Prețurile se schimbă constant în funcție de cerere, concurență și perioada anului. De aceea le spun mereu călătorilor că este mai bine să seteze alerte tarifare și să urmărească cum evoluează prețurile, decât să încerce să urmeze o singură regulă”, a explicat el.

Laura Lindsay, reprezentantă Skyscanner, spune că studiile realizate pe milioane de rezervări arată că, pentru zborurile din SUA, cel mai avantajos moment pentru cumpărarea biletelor este cu aproximativ 23 de săptămâni înainte de plecare.

O altă metodă de a economisi este să alegi zilele în care zborurile sunt mai ieftine. Potrivit reprezentantului Dollar Flight Club, marțea, miercurea și sâmbăta sunt, în general, zilele cu cele mai bune tarife, datorită unui număr mai mare de locuri disponibile. Uneori, mutarea plecării cu o singură zi poate reduce prețul biletului cu 15 sau cu chiar 20%, adaugă el.

O a treia strategie recomandată de experți este rezervarea segmentelor de zbor separat. În anumite situații, două bilete cumpărate individual cu pot fi mai ieftine decât un bilet dus-întors. Neugarten a reușit să economisească 480 de dolari pe ruta New York – Roma aplicând această metodă.

Astfel, pasagerii sunt sfătuiți să compare diferite aeroporturi, ore de plecare și chiar destinații din apropiere pentru a găsi cele mai avantajoase prețuri la biletele de avion.

De asemenea, pasagerii sunt îndemânați să ia în considerare serviciile incluse.

„Faptul că ai filme, emisiuni TV și hărți de zbor chiar în fața ta face experiența mult mai plăcută”, a mai spus Neugarten.