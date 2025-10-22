Avion redirecționat în SUA, după coliziunea cu un obiect necunoscut. Un pilot a fost rănit

Un avion Boeing 737 MAX 8 al companiei United Airlines a fost redirecționat la Salt Lake City după o coliziune în zbor cu un obiect necunoscut, posibil un balon meteo. Incidentul, petrecut la 11.000 de metri altitudine, a provocat fisurarea parbrizului și rănirea unui pilot, potrivit CBS News. Ancheta este coordonată de National Transportation Safety Board (NTSB), care urmează să stabilească cum s-a întâmplat exact incidentul.

Incidentul s-a produs duminică, în timpul zborului UA1093 de la Detroit la Los Angeles, la bordul căruia se aflau 134 de pasageri și șase membri ai echipajului. În timpul zborului la 36.000 de picioare, un obiect necunoscut a lovit parbrizul aeronavei, provocând o fisură vizibilă. Cioburi de sticlă au fost proiectate în interiorul cockpitului, rănindu-l pe unul dintre piloți la braț, potrivit imaginilor publicate de New York Post.

Aeronava a fost deviată spre Salt Lake City, unde a aterizat fără alte incidente. Pasagerii au fost ulterior transferați într-un alt avion către Los Angeles. United Airlines a confirmat redirecționarea și a anunțat că echipajul de mentenanță a început imediat inspecția aeronavei.

NTSB a preluat investigația, iar parbrizul avariat, format din mai multe straturi de protecție, a fost trimis la analiză într-un laborator specializat. Primele ipoteze formulate de anchetatori au vizat fie un fragment de reziduuri spațiale, fie un mic meteorit, însă atenția s-a concentrat rapid asupra unui posibil balon meteorologic.

Compania californiană WindBorne Systems, specializată în colectarea de date meteorologice, a anunțat că unul dintre baloanele sale ar putea fi implicat în incident. Cofondatorul WindBorne, John Dean, a declarat că echipa sa a identificat o posibilă corelație între traiectoria unui balon și momentul impactului.

„Da, cred că a fost vorba despre un balon WindBorne. Am fost informați despre incidentul zborului UA1093 și am deschis imediat o anchetă. Colaborăm cu NTSB și FAA pentru clarificări”, a precizat el pe platforma X.

NTSB își continuă ancheta pentru confirmarea naturii impactului și stabilirea faptului dacă un balon meteo se află la originea fisurii parbrizului aeronavei Boeing 737 MAX 8. Agenția colaborează cu Federal Aviation Administration (FAA) și cu reprezentanții companiei WindBorne Systems pentru verificări suplimentare.

Investigațiile ar putea fi însă întârziate, deoarece ambele instituții funcționează cu personal redus din cauza „shutdown”-ului federal dinn prezent.