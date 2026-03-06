Andrei Raţiu, ales de suporterii echipei naționale „Tricolorul lunii” februarie

Suporterii echipei naţionale şi-au ales favoritul în aplicaţia Tricolorii, iar trofeul pentru luna februarie a ajuns la sportivul Andrei Raţiu, jucător al echipei Rayo Vallecano, potrivit Federației Române de Fotbal (FRF).

La fel ca în luna ianuarie, trofeul „Tricolorul lunii” din februarie a ajuns, de asemenea, în Spania. De această dată, suporterii l-au ales pe Andrei Raţiu, care a avut un parcurs foarte bun la Rayo Vallecano. El a oferit două pase decisive în două etape consecutive şi a fost, de asemenea, desemnat jucătorul meciului într-o victorie obţinută împotriva echipei Atletico Madrid.

Pe locurile următoare s-au clasat Dennis Man, care a marcat de trei ori în campionatul Ţărilor de Jos, şi Răzvan Marin, cu şase contribuţii la gol în luna februarie – două goluri şi patru pase decisive pentru AEK Atena.

Printre jucătorii nominalizaţi s-au mai numărat Raul Opruţ, Valentin Mihăilă, Daniel Bîrligea şi Lorenzo Biliboc.

Primii trei jucători clasaţi în fiecare lună acumulează puncte şi în ierarhia anuală. Câştigătorul primeşte 10 puncte, locul al doilea – 6 puncte, iar locul al treilea – 3 puncte.

Până în prezent, Dennis Man conduce clasamentul „Tricolorul anului”, cu 12 puncte, după ce a ocupat de două ori poziţia a doua în 2026. El este urmat de cei doi câştigători ai lunilor disputate până acum, Ionuţ Radu şi Andrei Raţiu, fiecare cu câte 10 puncte.

Suporterii înregistraţi în aplicaţia Tricolorii pot participa şi acumula puncte în concursurile organizate pe parcursul anului. Ei votează, printre altele, tricolorul lunii, încearcă să ghicească scorurile meciurilor echipelor naţionale şi aleg golul anului.

La finalul anului, cel mai activ utilizator va câştiga marele premiu: o experienţă alături de tricolori la un meci disputat în deplasare.