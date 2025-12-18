Andrei Rațiu și-a început investițiile pentru noua aventură. Vrea să calce pe urmele lui Florin Tănase, de la FCSB

Andrei Rațiu se află într-un moment de echilibru al carierei sale, într-o etapă pe care fotbalul modern o definește drept „jumătatea drumului”.

Fundașul român privește deja dincolo de prezentul sportiv și recunoaște că viitorul de după retragere este o temă pe care o ia în calcul cu seriozitate.

Într-un interviu acordat pentru Gsp, Rațiu a vorbit deschis despre familie, despre drumul parcurs de la copilăria din județul Alba până în Spania și despre modul în care își gestionează partea financiară a carierei.

În dialogul purtat la Madrid, Andrei Rațiu a explicat că, indiferent de nivelul la care a ajuns în fotbal, familia este lucrul de care se mândrește cel mai mult. Internaționalul român a vorbit despre rolul de tată și despre importanța pe care o acordă echilibrului dintre carieră și viața personală.

„Lucrul cu care mă mândresc cel mai mult e familia mea. Am doi copii, o fată și un băiat, am încercat întotdeauna să fiu aproape de ai mei și asta m-a motivat mereu în viață și în carieră”, a spus Andrei Rațiu.

Declarația conturează un profil diferit de imaginea clasică a fotbalistului concentrat exclusiv pe teren, Rațiu insistând asupra faptului că sprijinul familiei a fost esențial în toate etapele parcursului său profesional.

Născut la Aiud, Andrei Rațiu a părăsit România la o vârstă foarte fragedă. Fotbalistul a explicat că, deși locul nașterii sale este Aiud, copilăria timpurie este legată de comuna Unirea, o localitate din apropiere, cu aproximativ 4.000 de locuitori.

„M-am născut în Aiud, dar, de fapt, sunt dintr-o comună de lângă, Unirea, care are vreo 4.000 de locuitori. Îmi amintesc foarte puține lucruri din România pentru că am plecat de acolo când aveam 6 ani”, a povestit Rațiu.

Fotbalistul a rememorat faptul că părinții săi au ales să plece în Spania atunci când el avea doar patru ani, în căutarea unor oportunități de muncă, o decizie care avea să schimbe radical traseul familiei.

În relatarea sa, Andrei Rațiu a oferit detalii despre contextul în care părinții săi au decis să plece din România. Inițial, el și fratele său mai mic au rămas în grija bunicilor, în timp ce părinții s-au stabilit într-o mică localitate din provincia Teruel.

„Părinții mei au plecat în Spania când aveam 4 ani, iar eu și fratele cel mic am rămas în Unirea cu bunicii. Părinții au plecat în Aguaviva, o localitate din Teruel cu doar 500 de locuitori. Au mers acolo pentru a-și căuta de lucru. Când tata a primit actele necesare, eu și fratele am mers cu ei”, a explicat jucătorul.

Mutarea în Spania a reprezentat începutul unei noi etape pentru familia Rațiu, una construită pe muncă și adaptare într-un mediu complet diferit de cel din România.

Internaționalul român a vorbit deschis despre ocupațiile părinților săi și despre valorile care i-au fost insuflate încă din copilărie. Rațiu a subliniat că părinții săi au muncit constant pentru a le oferi copiilor șansa la un viitor mai bun.

„Tata lucrează în construcții, iar mama este chelneriță. Oameni modești care muncesc din greu. Ei au vrut mereu să fie independenți și să muncească pentru viitorul nostru. Mereu mi-am dorit să îi răsplătesc”, a declarat fotbalistul.

Acesta a adăugat că dinamica din familie a fost una aparte, având în vedere că este crescut într-o familie în care predominau bărbații.

„Suntem o familie de bărbați: eu, fratele meu și tata. Poate că uneori i-a fost și mamei greu să fie înțeleasă”, a spus Rațiu.

Ajuns la o vârstă considerată matură pentru fotbalul de performanță, Andrei Rațiu admite că viitorul de după încheierea carierei sportive este un subiect pe care îl tratează cu seriozitate. Fotbalistul spune că încearcă să fie atent la modul în care își administrează veniturile, fără a lua decizii impulsive.

Întrebat despre gestionarea finanțelor, Rațiu a explicat că este atras de un domeniu preferat de mulți jucători activi sau retrași.

Fundașul român a precizat că investițiile imobiliare reprezintă principalul său interes în acest moment, chiar dacă implicarea sa directă nu este încă una totală.

„Mă atrage sectorul imobiliar. Dețin deja câteva apartamente, dar încă nu sunt implicat așa cum ar trebui. Afacerea are însă o evoluție bună, așa că, după ce mă voi retrage din fotbal, cred că voi fi liniștit”, a explicat Rațiu.

Fotbalistul a mai adăugat că analizează și alte posibilități de business, dar preferă prudența și așteptarea unor oportunități care să i se potrivească.

„Mă interesează și alte business-uri, s-au mai ivit niște oportunități, dar acum prefer să aștept. Sunt deschis la idei, ascult și văd dacă apare ceva diferit, interesant”, a spus Andrei Rațiu.